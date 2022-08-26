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1 час назад

Кристина Орбакайте отговаривала Пугачеву от суррогатного материнства

Слово и Делоиещё 1

Певица Кристина Орбакайте призналась, что в свое времяотговаривала свою мать, певицу Аллу Пугачеву, от рождения детей при помощи суррогатного материнства. Соответствующий вопрос в звездной семье поднимался ни единожды, однако Орбакайте считала, что материнство не подходит Примадонне, даже с учетом окончания артистической карьеры.

Кристина Орбакайте отговаривала Пугачеву от суррогатного материнства
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«В нашем доме вопрос суррогатного материнства поднимался многократно, но я была против»,

— цитирует Орбакайте Teleprogramma.pro.

Орбакайте не скрывает, что в детстве получала мало вниманияот матери, поэтому у нее были страхи насчет рождения братьев и сестер. Саму Кристину воспитывала бабушка.

Звёзды,Кристина Орбакайте,Алла Пугачева,
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