Кристина Орбакайте отговаривала Пугачеву от суррогатного материнства

Певица Кристина Орбакайте призналась, что в свое времяотговаривала свою мать, певицу Аллу Пугачеву, от рождения детей при помощи суррогатного материнства. Соответствующий вопрос в звездной семье поднимался ни единожды, однако Орбакайте считала, что материнство не подходит Примадонне, даже с учетом окончания артистической карьеры.