Кристина Орбакайте отговаривала Пугачеву от суррогатного материнства

Певица Кристина Орбакайте призналась, что в свое времяотговаривала свою мать, певицу Аллу Пугачеву, от рождения детей при помощи суррогатного материнства. Соответствующий вопрос в звездной семье поднимался ни единожды, однако Орбакайте считала, что материнство не подходит Примадонне, даже с учетом окончания артистической карьеры.
«В нашем доме вопрос суррогатного материнства поднимался многократно, но я была против»,
— цитирует Орбакайте Teleprogramma.pro.
Орбакайте не скрывает, что в детстве получала мало вниманияот матери, поэтому у нее были страхи насчет рождения братьев и сестер. Саму Кристину воспитывала бабушка.