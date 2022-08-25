Актеры Прилучный и Брутян поженились

Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу. Об этом сообщила жена Стаса Михайлова Инна в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Супруга певца пожелала счастье и вечной любви молодоженам. Она также поделилась фото и видео с торжества. Свадьба прошла в Армении, куда возлюбленные приехали в начале августа. По словам коллег Прилучного, Брутян намерена взять фамилию мужа.