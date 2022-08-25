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1 час назад

Актеры Прилучный и Брутян поженились

Газета.Ruиещё 2

Актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу. Об этом сообщила жена Стаса Михайлова Инна в социальных сетях.

Актеры Прилучный и Брутян поженились
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Супруга певца пожелала счастье и вечной любви молодоженам. Она также поделилась фото и видео с торжества. Свадьба прошла в Армении, куда возлюбленные приехали в начале августа. По словам коллег Прилучного, Брутян намерена взять фамилию мужа.

Актеры познакомились на съемках сериала «В клетке» в 2020 году. Слухи об их романе начали ходить в январе 2021 года, однако тогда пара опровергала информацию о любовной связи. В июне 2022 года актеры перестали скрывать свои отношения.

Звёзды,Стас Михайлов,Павел Прилучный,
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