Концертный директор Темниковой опроверг слухи об эмиграции певицы

Концертный директор певицы Елены Темниковой Табриз Шахиди опроверг слухи об эмиграции артистки в Португалию. Этим он поделился в беседе с Teleprogramma.pro.

По его словам, певица находится в отпуске за границей. Темникова вернется в Россию 9 сентября и продолжит концертную деятельность. На 10 число у артистки запланировано выступление в Салехарде, а 17 и 24 сентября состоятся частные концерты на праздниках в Москве и Краснодаре. 8 октября певица даст сольный концерт на Красной Поляне в Сочи.