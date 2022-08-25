Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+32° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
1 час назад

Концертный директор Темниковой Шахиди опроверг слухи об эмиграции певицы в Португалию

Газета.Ru

Концертный директор певицы Елены Темниковой Табриз Шахиди опроверг слухи об эмиграции артистки в Португалию. Этим он поделился в беседе с Teleprogramma.pro.

Концертный директор Темниковой опроверг слухи об эмиграции певицы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Ни о какой эмиграции речи не идет», — заявил Шахиди.

По его словам, певица находится в отпуске за границей. Темникова вернется в Россию 9 сентября и продолжит концертную деятельность. На 10 число у артистки запланировано выступление в Салехарде, а 17 и 24 сентября состоятся частные концерты на праздниках в Москве и Краснодаре. 8 октября певица даст сольный концерт на Красной Поляне в Сочи.

Звёзды,Табриз Шахиди,Елена Темникова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители