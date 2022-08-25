Савичева призналась, почему не будет сотрудничать с Фадеевым

Максим Фадеев знает Юлю Савичеву с ее трех лет. Он знаком с отцом певицы. Более того, именно он был продюсером проекта «Фабрика Звезд-2», в котором принимала участие Юля. После шоу Фадеев и Савичева некоторое время сотрудничали.
Однако это все в прошлом. Сейчас Юля отказывается работать вместе с Максимом. Она заявила, что в случае, если Фадеев предложит ей совместное творчество, она скажет ему «нет». Дело в том, что Юля хочет самостоятельно выстраивать свою карьеру. Она убеждена, что в случае, если она будет работать с Максом или кем-то другим, именно продюсер станет все делать за нее.
Она собирается демонстрировать публике собственное твочрество, а не чье-то. Именно этим она сейчас и занимается. По словам Савичевой, она с каждым новым треком становится все ближе к зрителю и все лучше. Юля видит, как на ее концертах люди поют не только старые песни, но и новые. Она очень этим гордится. По словам певицы, у нее сейчас акцент именно на новый материал, а не на старый.