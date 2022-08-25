Как сейчас выглядит супермодель 90-х Клаудия Шиффер

Культовой супермодели 90-х Клаудии Шиффер исполнилось 52 года, но она даже и не думает сдавать позиции. Звезда не перестает радовать поклонников выходами в свет (хоть она и не часто посещает светские мероприятия), а также личными фотографиями. Как сейчас выглядит Шиффер и чем она занимается, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Herb Ritts Herb Ritts

Икона 90-х в народе получила звание «Брижит Бардо от моды». Ее головокружительная карьера началась на закате 1980-х, когда она познакомилась с директором модельного агентства Metropolitan Model Мишелем Леватоном в ночном клубе Дюссельдорфа. За короткий период времени Шиффер вышла на международную модельную сцену и вместе с Синди Кроуфорд, Линдой Евангелистой, Наоми Кэмпбелл, Хеленой Кристенсен и Евой Герциговой стала одной из «изначальных супермоделей». В 20 лет Клаудия уже могла похвастаться участием в показах Chanel и званием лица модного дома.

За свою карьеру супермодель появилась более, чем на 1000 обложек журналов, благодаря чему оказалась в Книге рекордов Гиннесса. Звезда также участвовала в показах почти всех ведущих модельеров. Хоть сейчас Шиффер по большей части и отошла от дел (модель теперь выступает как продюсер и куратор), она по-прежнему является почетным гостем на модных показах и светских мероприятиях.

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