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1 час назад

Дочь Мадонны Лурдес Леон стала певицей под псевдонимом Lolahol

Mainstyle

25-летняя старшая дочь певицы Мадонны Лурдес Леон решила пойти по стопам матери и попробовать сделать музыкальную карьеру. Накануне вечером девушка выпустила свою первую песню Lock & Key. Клип на неё уже можно найти на Youtube-канале Chemical X Records.

Дочь Мадонны Лурдес Леон стала певицей под псевдонимом Lolahol
Фото: MainstyleMainstyle

Композиция написана в соавторстве с популярной американской инди-исполнительницей Eartheater. Девушка также выступила продюсером трека и режиссёром клипа. Впрочем, последний не потребовал серьёзных финансовых затрат: ролик снимали в нью-йоркском доме Лурдес и его окрестностях. В видео дочь Мадонны прогуливается по улице с собакой, ходит на необычное свидание с бойфрендом на кладбище и плавает в море в довольно откровенном купальнике. Под псевдонимом Lolahol Лурдес поёт о любви к человеку, который настолько ей дорог, что она хранит его фотографию в медальоне. Одновременно с этим она признаётся, что постоянно мечется и нуждается в переменах, которые унесут её прочь.

Несмотря на то, что это первый клип, выпущенный Лурдес, нельзя сказать, что для неё это неожиданный опыт. Ранее в интервью она признавалась, что обожает музыку в стиле хаус и техно, а также мечтает сама поэкспериментировать с этими стилями. В её песне действительно много электронных битов и синтезаторных партий, а появятся ли у Lolahol преданные поклонники, мы узнаем совсем скоро.

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