Дочь Мадонны Лурдес Леон стала певицей под псевдонимом Lolahol

25-летняя старшая дочь певицы Мадонны Лурдес Леон решила пойти по стопам матери и попробовать сделать музыкальную карьеру. Накануне вечером девушка выпустила свою первую песню Lock & Key. Клип на неё уже можно найти на Youtube-канале Chemical X Records.

Фото: Mainstyle Mainstyle

Композиция написана в соавторстве с популярной американской инди-исполнительницей Eartheater. Девушка также выступила продюсером трека и режиссёром клипа. Впрочем, последний не потребовал серьёзных финансовых затрат: ролик снимали в нью-йоркском доме Лурдес и его окрестностях. В видео дочь Мадонны прогуливается по улице с собакой, ходит на необычное свидание с бойфрендом на кладбище и плавает в море в довольно откровенном купальнике. Под псевдонимом Lolahol Лурдес поёт о любви к человеку, который настолько ей дорог, что она хранит его фотографию в медальоне. Одновременно с этим она признаётся, что постоянно мечется и нуждается в переменах, которые унесут её прочь.