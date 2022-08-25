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1 час назад

Сати Казанова подтвердила роман с Алексеем Кабановым на шоу «Фабрика звезд»

Моя Москва.онлайн

Накануне появилась информация о романе Сати Казановой и Алексея Кабановым. Напомним, что молодые люди познакомились в 2002 году на «Фабрике звёзд». Алексей утверждал, что у него был роман с Марией Алалыкиной, однако большое количество времени он проводил в компании с Сати. Об этом сообщает СтарХит.

Казанова подтвердила роман с Кабановым на «Фабрике звезд»
Фото: Кадр из видеоклипаКадр из видеоклипа

Девушка рассказала, что счастлива со своим мужем. Однако с Алексеем они дружат по сей день.

Также она добавила, что с улыбкой вспоминает то время. По её словам, у них были серьёзные отношения, но они закончились.

Звёзды,Алексей Кабанов,Сати Казанова,
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