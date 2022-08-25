Казанова подтвердила роман с Кабановым на «Фабрике звезд»

Накануне появилась информация о романе Сати Казановой и Алексея Кабановым. Напомним, что молодые люди познакомились в 2002 году на «Фабрике звёзд». Алексей утверждал, что у него был роман с Марией Алалыкиной, однако большое количество времени он проводил в компании с Сати. Об этом сообщает СтарХит.

Фото: Кадр из видеоклипа Кадр из видеоклипа

Девушка рассказала, что счастлива со своим мужем. Однако с Алексеем они дружат по сей день.