Мужчины секс-символы, у которых не сложилась личная жизнь

Даже самые известные мужчины, которые зарабатывают миллионы, могут быть несчастными в любви. Оказывается, ни статуэтки престижных премий, ни первые места в мировых хит-парадах не гарантируют счастливую личную жизнь. "Рамблер" расскажет про трех секс-символов одиночек.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Том Круз, 56 лет

кадр из фильма

Тому Крузу может спокойно спрыгнуть с самолета, разбиться на мотоцикле и выжить, но построить семью пока не вышло. Самыми яркими и скандальными были его романы с певицей Шер, актрисой Николь Кидман и Кэти Холмс. На отношения актера сильно влияет церковь Саентологии. Именно церковь развела его с бывшей женой, католичкой Пенелопой Крус и матерью его кровной дочери Кэти Холмс.

Роберт Паттинсон, 32 года

Весь мир считает Роберта Паттинсона красавчиком, но в личной жизни ему точно не везет. Женщины просто бросают его и разбивают сердце. Сначала он встречался с Кристен Стюарт, но она изменила ему с режиссером Рупертом Сандерсом. Затем он начал отношения с Талией Барнетт (FKA Twigs). Влюбленные обручились, но до свадьбы дело не дошло.

Джаред Лето, 46 лет

кадр из фильма