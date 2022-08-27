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2 часа назад

Мужчины секс-символы, у которых не сложилась личная жизнь

Даша Краснова

Даже самые известные мужчины, которые зарабатывают миллионы, могут быть несчастными в любви. Оказывается, ни статуэтки престижных премий, ни первые места в мировых хит-парадах не гарантируют счастливую личную жизнь. "Рамблер" расскажет про трех секс-символов одиночек.

Мужчины секс-символы, у которых не сложилась личная жизнь
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Том Круз, 56 лет

кадр из фильма

Тому Крузу может спокойно спрыгнуть с самолета, разбиться на мотоцикле и выжить, но построить семью пока не вышло. Самыми яркими и скандальными были его романы с певицей Шер, актрисой Николь Кидман и Кэти Холмс. На отношения актера сильно влияет церковь Саентологии. Именно церковь развела его с бывшей женой, католичкой Пенелопой Крус и матерью его кровной дочери Кэти Холмс.

Роберт Паттинсон, 32 года

Весь мир считает Роберта Паттинсона красавчиком, но в личной жизни ему точно не везет. Женщины просто бросают его и разбивают сердце. Сначала он встречался с Кристен Стюарт, но она изменила ему с режиссером Рупертом Сандерсом. Затем он начал отношения с Талией Барнетт (FKA Twigs). Влюбленные обручились, но до свадьбы дело не дошло.

Джаред Лето, 46 лет

кадр из фильма

Джаред Лето крутил роман с актрисой Камерон Диаз, потом целовался со Скарлетт Йохансон, его подозревали в связи с Линдси Лохан и приписывали роман с Эшли Олсен. Однако большую часть времени Джарел Лето занимается медитациями и отношения заводить не планирует. По его словам, он одиночка по духу, поэтому отношения не складываются.

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