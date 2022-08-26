Певица рассказала о случайных встречах с голливудскими звездами

«Для меня, простой девчонки из Сибири, было шоком видеть голливудских звезд на тех же улицах и в тех же барах, где бываю я с друзьями. У нас в России есть четкое деление: есть звезды-полубоги, а есть простой народ. Эти две касты никогда не пересекаются», — рассказала артистка, отметив, что однажды, будучи в США, увидела в кофейне американского актера Шона Пенна, читающего газету.