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29 минут назад

Певица поделилась воспоминаниями о случайных встречах с голливудскими звездами

Мослентаиещё 1

Воспоминаниями о случайных встречах с голливудскими звездами в разговоре с «Мослентой» поделилась известная российская певица, автор песен, продюсер, основательница и многолетняя солистка группы REFLEX Ирина Нельсон.

Певица рассказала о случайных встречах с голливудскими звездами
Фото: МослентаМослента

«Для меня, простой девчонки из Сибири, было шоком видеть голливудских звезд на тех же улицах и в тех же барах, где бываю я с друзьями. У нас в России есть четкое деление: есть звезды-полубоги, а есть простой народ. Эти две касты никогда не пересекаются», — рассказала артистка, отметив, что однажды, будучи в США, увидела в кофейне американского актера Шона Пенна, читающего газету.

Нильсон добавила, что не только это поразило ее во время длительной поездки в штаты. По ее словам, в Лос-Анджелесе на каждом углу продают марихуану, а все овощи на прилавках магазинов похожи на пластиковые: схожи по размеру, форме и одинаково безвкусные.

Звёзды,Ирина Нельсон,Шон Пенн,
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