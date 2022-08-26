Блиновская собралась устроить с мужем «марафон» в отеле

Скандально известная «фея» Елена Блиновская арендовала все номера в греческом отеле для празднования дня рождения. Об этом пишет портал «СтарХит».

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Первоначально Блиновская планировала пригласить множество гостей, но из-за нынешней обстановки от идеи пришлось отказаться. Однако блогерша нашла для себя плюс такого положения, ведь она с супругом стала единственными гостями в целом отеле.

По словам Елены, торжество сложилось просто идеально. Она с ноги открывает двери в любой номер. Девушка добавила, что устроит с мужем «марафон» в каждом апартаменте.