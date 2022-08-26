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1 час назад

Блиновская собралась устроить с мужем «марафон» в каждой комнате греческого отеля

Слово и Дело

Скандально известная «фея» Елена Блиновская арендовала все номера в греческом отеле для празднования дня рождения. Об этом пишет портал «СтарХит».

Блиновская собралась устроить с мужем «марафон» в отеле
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Первоначально Блиновская планировала пригласить множество гостей, но из-за нынешней обстановки от идеи пришлось отказаться. Однако блогерша нашла для себя плюс такого положения, ведь она с супругом стала единственными гостями в целом отеле.

По словам Елены, торжество сложилось просто идеально. Она с ноги открывает двери в любой номер. Девушка добавила, что устроит с мужем «марафон» в каждом апартаменте.

Прошлогоднее день рождения Блиновской надолго запомнится публике. Тогда она закатила торжество стоимостью в 200 млн. рублей, куда пригласила многочисленных звезд российского шоубиза.

Звёзды,Елена Блиновская,
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