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56 минут назад

Земфира отметила день рождения в парижской квартире Литвиновой

Газета.Ru

Певица Земфира отпраздновала 46-летие в компании близкой подруги Ренаты Литвиновой. Режиссер опубликовала фото в своем Telegram-канале, на котором исполнительница сидит в компании ее кота.

Земфира отметила день рождения в парижской квартире Литвиновой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Перед этим Литвинова разместила архивное фото певицы.

«С днем рождения, любимая певица!» — подписала она кадр.

Земфира и Рената Литвинова дружат уже много лет. После начала спецоперации подруги вместе переехали в Париж и основали ряд совместных проектов. Также певица написала саундтрек к фильму Литвиновой «Северный ветер», который вышел в 2021 году.

Звёзды,Рената Литвинова,
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