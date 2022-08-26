Земфира отметила день рождения в парижской квартире Литвиновой

Певица Земфира отпраздновала 46-летие в компании близкой подруги Ренаты Литвиновой . Режиссер опубликовала фото в своем Telegram-канале, на котором исполнительница сидит в компании ее кота.

Земфира и Рената Литвинова дружат уже много лет. После начала спецоперации подруги вместе переехали в Париж и основали ряд совместных проектов. Также певица написала саундтрек к фильму Литвиновой «Северный ветер», который вышел в 2021 году.