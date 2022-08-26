Прилучный сорвал юбку с Брутян во время свадебного танца

Актер Павел Прилучный сорвал юбку со своей невесты, актрисы Зепюр Брутян, во время свадебного танца. Об этом сообщает StarHit.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В минувший четверг, 24 августа, Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились. Свадьба прошла в Армении, среди гостей были друзья жениха — актеры Алексей Чадов, Илья Глинников и Игорь Жижикин, а за музыкальное сопровождение отвечали певец Стас Михайлов и рэпер Мот.

Одним из самых запоминающихся моментов торжества стал страстный танец молодых, во время которого Прилучный сорвал юбку с Брутян, и она осталась в брюках.