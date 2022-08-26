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3 часа назад

Прилучный сорвал юбку с Брутян во время свадебного танца

Газета.Ru

Актер Павел Прилучный сорвал юбку со своей невесты, актрисы Зепюр Брутян, во время свадебного танца. Об этом сообщает StarHit.

Прилучный сорвал юбку с Брутян во время свадебного танца
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувший четверг, 24 августа, Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились. Свадьба прошла в Армении, среди гостей были друзья жениха — актеры Алексей Чадов, Илья Глинников и Игорь Жижикин, а за музыкальное сопровождение отвечали певец Стас Михайлов и рэпер Мот.

Одним из самых запоминающихся моментов торжества стал страстный танец молодых, во время которого Прилучный сорвал юбку с Брутян, и она осталась в брюках.

Этот брак стал для Павла Прилучного вторым. В 2011 году он женился на актрисе Агате Муцениеце, с которой познакомился на съемочной площадке сериала «Закрытая школа». В 2013-м у пары родился сын Тимофей, а в 2016-м на свет появилась дочь Мия. В 2020-м они развелись.

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