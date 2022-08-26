Прилучный сорвал юбку с Брутян во время свадебного танца

Актер Павел Прилучный сорвал юбку со своей невесты, актрисы Зепюр Брутян, во время свадебного танца. Об этом сообщает StarHit.
В минувший четверг, 24 августа, Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились. Свадьба прошла в Армении, среди гостей были друзья жениха — актеры Алексей Чадов, Илья Глинников и Игорь Жижикин, а за музыкальное сопровождение отвечали певец Стас Михайлов и рэпер Мот.
Одним из самых запоминающихся моментов торжества стал страстный танец молодых, во время которого Прилучный сорвал юбку с Брутян, и она осталась в брюках.
Этот брак стал для Павла Прилучного вторым. В 2011 году он женился на актрисе Агате Муцениеце, с которой познакомился на съемочной площадке сериала «Закрытая школа». В 2013-м у пары родился сын Тимофей, а в 2016-м на свет появилась дочь Мия. В 2020-м они развелись.