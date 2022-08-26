Джей Ло и Бен Аффлек целуются на улицах Милана

Мы думали, Дженнифер и Бен наконец уединятся и проведут второй ханимун только вдвоем. Например, скрывшись от всех на какой-нибудь роскошной вилле — ведь еще вчера они были на озере Комо. После таких-то пышных празднеств! Но нет. У пары свои понятия о романтике. И вместо того, чтобы наслаждаться обществом друг друга и созерцать дивную красоту итальянской природы, они окунулись в водоворот шумного города. И отправились, внимание, на шопинг в Милан!

Фото: Super.ru Super.ru

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Но, судя по свежим снимкам, толпы туристов и папарацци на каждом шагу голливудских звезд ничуть не смущают. Посмотрите, они все так же беззаботны и улыбчивы: позируют фотографам, расслабленно ходят по магазинам (Дженнифер в белом брючном костюме, шляпе и на каблуках, конечно, а Бен в рваных джинсах, синей рубашке и белых кедах) и вовсе не спешат скрыться от людей.

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Очевидцы сообщают пикантную деталь: в одном из бутиков Бен не сдержался и положил руку прямо на ягодицы своей жены. Западные СМИ поспешили сразу же доложить об этом читателям и предоставить фотоподтверждение. Ну, и говорят, шопинг прошел удачно, но не слишком: в сумке Бена таки заметили одну покупку. Вот она: жизнь напоказ! И никакого реалити-шоу не надо.