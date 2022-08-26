Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
2 часа назад

Отар Кушанашвили обвинил супруга Нюши в том, что певица ушла со сцены

Popcake.tv

Нюша уже с февраля живет на две страны – ОАЭ и Россию. Дело в том, что супругу Нюши Игорю Сивову так удобнее летать по работе. Он занимается коучингом и говорит о себе как о магистре психоанализа. Нюша, в свою очередь, уже много месяцев не выступает.

«Прикончила карьеру замужеством»
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

О том, что происходит в семье звезды, решил высказаться Отар Кушанашвили. Он считает, что Игорь Сивов слишком высокого мнения о себе, а в своих речах произносит слова, которые не понятны даже ему самому. Он говорит о том, что Сивов никаким магистром психоанализа не является. Более того, он сделал свою карьеру на том, что стал мужем Нюши.

А вот Нюша, по словам Отара. загубила свою карьеру из-за замужества. По его мнению, она сейчас совсем не выступает, а лишь занимается семьей, и ей будет тяжело возвращаться в шоу-бизнес. Кстати, над Игорем Сивовым поиздевалась еще и Мария Погребняк. Она заявила о том, что решила послушать магистра психоланализа, но к середине его речи потеряла ход мысли. Кроме того, она попросила людей перевести все то, что она услышала, так как ничего не поняла.

Звёзды,Мария Погребняк,Отар Кушанашвили,Игорь Сивов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители