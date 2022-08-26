«Прикончила карьеру замужеством»

Нюша уже с февраля живет на две страны – ОАЭ и Россию. Дело в том, что супругу Нюши Игорю Сивову так удобнее летать по работе. Он занимается коучингом и говорит о себе как о магистре психоанализа. Нюша, в свою очередь, уже много месяцев не выступает.
О том, что происходит в семье звезды, решил высказаться Отар Кушанашвили. Он считает, что Игорь Сивов слишком высокого мнения о себе, а в своих речах произносит слова, которые не понятны даже ему самому. Он говорит о том, что Сивов никаким магистром психоанализа не является. Более того, он сделал свою карьеру на том, что стал мужем Нюши.
А вот Нюша, по словам Отара. загубила свою карьеру из-за замужества. По его мнению, она сейчас совсем не выступает, а лишь занимается семьей, и ей будет тяжело возвращаться в шоу-бизнес. Кстати, над Игорем Сивовым поиздевалась еще и Мария Погребняк. Она заявила о том, что решила послушать магистра психоланализа, но к середине его речи потеряла ход мысли. Кроме того, она попросила людей перевести все то, что она услышала, так как ничего не поняла.