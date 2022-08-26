Дочь Алессандры Амбросио уже готова составить конкуренцию маме

Детей знаменитости показывают нечасто. По крайней мере в своих соцсетях. Но только когда они маленькие. Подростки все чаще разрешают своим популярным родителям опубликовать фотографии с ними в ленту, поэтому мы можем понять, кто из отпрысков пошел в известную маму, а кто — в отца.

Фото: Super.ru Super.ru

Вот и модель Алессандра Амбросио в честь 14-летия дочери Ани Луизы выложила фото с ней. Явно свежий кадр с летних каникул, на котором девушки позируют на фоне воды и пляжа. Смотреть такие фото, конечно, решительно невозможно в жарком мегаполисе. Поэтому запаситесь терпением.

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