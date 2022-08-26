Солистка группы Reflex раскрыла свои отношения с Сергеем Жуковым

«Я довольна своим местом в жизни и в шоу-бизнесе, не хочу ничего никому доказывать. Песни группы Reflex знают миллионы людей, нас даже сравнивали с группой "Руки вверх" в свое время. Это же отлично! Я даже готова потягаться с Сережей Жуковым по количеству народных хитов»,