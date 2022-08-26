25-летняя модель Белла Хадид снялась в новом клипе Offset и Moneybag в бикини со стразами. Видео появилось на YouTube-канале OFFSETYRN.
В пятницу, 26 августа, состоялся релиз клипа Offset и Moneybag на песню Code. Главной героиней видеоролика стала 25-летняя Белла Хадид. В кадре модель позировала в бикини со стразами, перчатках до плеч и мерцающих ботильонах Balenciaga. Во время съемок она примерила еще несколько вещей модного дома, в том числе пару шуб и костюм из денима.
За съемку отвечала Клэр Арнольд, автор прошлогодней кампании бренда Miu Miu и недавнего клипа певицы Bee Runway.
Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что 25-летняя дочь Мадонны снялась полуобнаженной в своем первом клипе.