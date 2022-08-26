Белла Хадид снялась в новом клипе Offset и Moneybag

В пятницу, 26 августа, состоялся релиз клипа Offset и Moneybag на песню Code. Главной героиней видеоролика стала 25-летняя Белла Хадид. В кадре модель позировала в бикини со стразами, перчатках до плеч и мерцающих ботильонах Balenciaga. Во время съемок она примерила еще несколько вещей модного дома, в том числе пару шуб и костюм из денима.