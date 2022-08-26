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2 часа назад

Белла Хадид в бикини со стразами снялась в новом клипе Offset и Moneybag

Газета.Ru

25-летняя модель Белла Хадид снялась в новом клипе Offset и Moneybag в бикини со стразами. Видео появилось на YouTube-канале OFFSETYRN.

Белла Хадид снялась в новом клипе Offset и Moneybag
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В пятницу, 26 августа, состоялся релиз клипа Offset и Moneybag на песню Code. Главной героиней видеоролика стала 25-летняя Белла Хадид. В кадре модель позировала в бикини со стразами, перчатках до плеч и мерцающих ботильонах Balenciaga. Во время съемок она примерила еще несколько вещей модного дома, в том числе пару шуб и костюм из денима.

За съемку отвечала Клэр Арнольд, автор прошлогодней кампании бренда Miu Miu и недавнего клипа певицы Bee Runway.

Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что 25-летняя дочь Мадонны снялась полуобнаженной в своем первом клипе.

Звёзды,Белла Хадид,Мадонна,
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