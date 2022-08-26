Агата Муцениеце рассказала, что хочет третьего ребенка

33-летняя Агата Муцениеце стала героиней свежего номера издания OK!. Актриса снялась для обложки журнала вместе с детьми — 9-летним Тимофеем и 6-летней Мией. В интервью она рассказала, что хотела бы иметь больше детей. "Я бы с удовольствием родила еще одного ребенка", — призналась она журналистам.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Накануне бывший супруг Агаты Муцениеце и отец ее двоих детей Павел Прилучный женился на своей возлюбленной Зепюр Брутян. Свадьба прошла в Армении, на родине невесты, среди гостей были друзья жениха — актеры Алексей Чадов, Илья Глинников и Игорь Жижикин, а за музыкальное сопровождение отвечали певец Стас Михайлов и рэпер Мот.