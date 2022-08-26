Агата Муцениеце рассказала, что хочет третьего ребенка

33-летняя Агата Муцениеце стала героиней свежего номера издания OK!. Актриса снялась для обложки журнала вместе с детьми — 9-летним Тимофеем и 6-летней Мией. В интервью она рассказала, что хотела бы иметь больше детей. "Я бы с удовольствием родила еще одного ребенка", — призналась она журналистам.
Накануне бывший супруг Агаты Муцениеце и отец ее двоих детей Павел Прилучный женился на своей возлюбленной Зепюр Брутян. Свадьба прошла в Армении, на родине невесты, среди гостей были друзья жениха — актеры Алексей Чадов, Илья Глинников и Игорь Жижикин, а за музыкальное сопровождение отвечали певец Стас Михайлов и рэпер Мот.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный, познакомившиеся на съемках сериала "Закрытая школа", сыграли свадьбу в 2011 году. В 2013-м у пары родился сын Тимофей, а в 2016-м на свет появилась дочь Мия. В 2020-м актеры официально развелись. Ранее "Газета.Ru" рассказала о том, что Прилучный сорвал юбку с Брутян во время свадебного танца.