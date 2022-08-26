Коллеги Прилучного рассказали о реакции Муцениеце на его свадьбу

Коллеги актера Павла Прилучного рассказали о реакции его бывшей супруги Агаты Муцениеце на его свадьбу с Зепюр Брутян. Об этом сообщает портал "Вокруг ТВ".

Как сообщают в окружении артиста, новость о его женитьбе шокировала Муцениеце. Также коллеги поделились, что роман с Брутян мог начаться у Прилучного еще до развода с первой женой. Также актер был замечен с нынешней возлюбленной еще во время романа с Мирославой Карпович, утверждают источники. Коллеги Прилучного были уверены, что он вернется к Муцениеце и снова женится на бывшей избраннице.