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52 минуты назад

Коллеги Прилучного рассказали о реакции Муцениеце на его свадьбу

Газета.Ru

Коллеги актера Павла Прилучного рассказали о реакции его бывшей супруги Агаты Муцениеце на его свадьбу с Зепюр Брутян. Об этом сообщает портал "Вокруг ТВ".

Коллеги Прилучного рассказали о реакции Муцениеце на его свадьбу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как сообщают в окружении артиста, новость о его женитьбе шокировала Муцениеце. Также коллеги поделились, что роман с Брутян мог начаться у Прилучного еще до развода с первой женой. Также актер был замечен с нынешней возлюбленной еще во время романа с Мирославой Карпович, утверждают источники. Коллеги Прилучного были уверены, что он вернется к Муцениеце и снова женится на бывшей избраннице.

Пока актриса не давала публичных комментариев о свадьбе экс-супруга. Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу 25 августа. Свадьба прошла в Армении, куда возлюбленные приехали в начале августа. По словам коллег Прилучного, Брутян намерена взять фамилию мужа.

Звёзды,Агата Муцениеце,Мирослава Карпович,
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