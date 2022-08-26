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1 час назад

Друг Прилучного высказался о беременности Брутян

WomanHit.ru

На одном из свадебных видео поклонники заметили округлившийся животик актрисы

Друг Прилучного высказался о беременности Брутян
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян стала главной новостью этой недели. Торжество активно обсуждают еще и потому, что отношения пары развивались весьма стремительно. В начале года Прилучного еще видели с Мирославой Карпович, которая якобы стала причиной его развода с Агатой Муцениеце, а в мае Павел уже делился селфи с Брутян, постоянно намекая на то, что женился на коллеге по съемкам.

Сейчас друг Прилучного подтвердил, что пара действительно расписалась еще 12 мая. А еще прокомментировал слухи о том, что Зепюр ждет ребенка — именно такой вывод сделали поклонники в связи со стремительностью этого романа. Кроме того, на одном из свадебных видео самые внимательные разглядели у невесты слегка округлившийся животик.

«Вряд ли Зепюр ждет ребенка. Она армянка и чтит семейные традиции. Возможно, пара не будет тянуть с родительством, и скоро Паша с женой порадуют нас радостной новостью»,

— цитирует друга актера StarHit.ru.

Напомним, что сначала все СМИ написали о том, что свадьба Прилучного и Брутян прошла в Армении, куда влюбленные приехали незадолго до этого. Однако позже выяснилось, что торжество было организовано в подмосковном Одинцове.

Звёзды,Агата Муцениеце,Мирослава Карпович,
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