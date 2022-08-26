Друг Прилучного высказался о беременности Брутян

На одном из свадебных видео поклонники заметили округлившийся животик актрисы

Свадьба Павла Прилучного и Зепюр Брутян стала главной новостью этой недели. Торжество активно обсуждают еще и потому, что отношения пары развивались весьма стремительно. В начале года Прилучного еще видели с Мирославой Карпович, которая якобы стала причиной его развода с Агатой Муцениеце, а в мае Павел уже делился селфи с Брутян, постоянно намекая на то, что женился на коллеге по съемкам.

Сейчас друг Прилучного подтвердил, что пара действительно расписалась еще 12 мая. А еще прокомментировал слухи о том, что Зепюр ждет ребенка — именно такой вывод сделали поклонники в связи со стремительностью этого романа. Кроме того, на одном из свадебных видео самые внимательные разглядели у невесты слегка округлившийся животик.

«Вряд ли Зепюр ждет ребенка. Она армянка и чтит семейные традиции. Возможно, пара не будет тянуть с родительством, и скоро Паша с женой порадуют нас радостной новостью»,

— цитирует друга актера StarHit.ru.