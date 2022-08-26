"У нас очень злой народ": Калашникова о критике и Пугачевой

Российская актриса, певица, модель и телеведущая Анна Калашникова в эксклюзивном интервью "Рамблеру" порассуждала о месте женщины в обществе, рассказала, как воспитывает сына, поделилась несекретными секретами красоты и раскрыла кое-что, о чем еще никому не говорила.

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Есть ли у вас кумиры? На кого вы хотели бы равняться в жизни и профессии?

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«Не сотвори себе кумира». Кумиров, как таковых, у меня не было, да и сейчас нет. Но есть люди, жизненные истории которых приводят в восторг. Я очень часто посещаю различные форумы и тренинги по мотивации. Например, запомнилась речь Ника Вуйчича на Synergy Global Forum 2017. Если вы знакомы с его биографией, то поймете, о чем я. Человек любит жизнь и от него идет просто бешенная положительная энергия. Еще ходила на семинар Тони Роббинса. Несмотря на болезнь, у человека практически 60 успешных бизнесов, он получает удовольствие от каждого прожитого дня. Меня вдохновляют такие люди, которые не боятся трудностей, рискуют, идут вперед.

Вы выступили в защиту Аллы Пугачевой против тех, кто раскритиковал ее внешность. Как думаете, почему люди настолько категоричны, когда дело касается других, а тем более известных артистов, и так снисходительны к себе?

Я думаю, такие вещи пишут те, кто недоволен своей жизнью и пытаются за счет унижения других поднять себя в своих же глазах. У меня нет другого объяснения. У нас очень злой народ. Но, как известно, все смелые только за спиной и в социальных сетях. А обсуждать внешность — это вообще неблагодарное дело. Каждый выглядит так, как хочет выглядеть. Знаете такую цитату? Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей.

Фото пресс-службы

Почему общество поощряет, когда женщина активно занимается своей внешностью, причем здесь есть четкие критерии, например, гель-лак и макияж — это хорошо, а «голые» ногти и чистое лицо — это «неухоженность и плюнула на себя»?

Это идет с давних времен, когда у женщины еще не было привилегий и права голоса. Они могли распоряжаться только своей красотой. Исторически так сложилось, что женщина должна быть ухоженной. Плюс это новые нормы красоты — модели, актрисы на обложках изданий, идеальные лица, фигуры и руки. Корни проблем идут именно издавна. Женщин воспринимали больше, как предмет искусства. Все это по сей день продолжается, но я бы не сказала, что сейчас в 21 веке все категорично именно так. К счастью, уже нет. Что касается гель-лака и чистого лица — это эстетика, которую навязывает глянец, это стало пропагандироваться после 1990-х. Все хотели выглядеть как Клаудия Шиффер, я помню. Это вот некий стандарт качества. С того момента, как начал развиваться активно феминизм, все это стало не так явно. Сейчас натуральность тоже в тренде.

Какие процедуры делаете у косметолога? На домашний уход остается время?

У меня нет никаких секретных правил ухода. Все, как всегда — смывать косметику на ночь, пользоваться увлажняющими средствами и SPF-защитой от солнца, пить много воды и употреблять овощи и фрукты, меньше сладкого и мучного. Я ничего лишнего не делаю и во всем вижу меру. Мезотерапия лица отлично мне подходит, также отмечу биоревитализацию, плазмотерапию, люблю различные массажи — ручные и LPG. Делаю уколы красоты — ничего против них не имею.

Фото пресс-службы

Какие 5 самых важных косметических средств будут с вами всегда и вы ни на что их не променяете?

Тени Urban Decay Stoned Vibes. Люблю у них блестящие оттенки с эффектом «жидкой пудры». Тени очень яркие, хорошо наносятся. По мне так, это бестселлер. Тональный крем Estee Lauder Double Wear — идеальный, очень хорошо скрывает все недостатки кожи. Подходит для фотосессии, повседневной жизни. Компактная пудра Lancome Teint Idole Ultra Compact — идеальная для меня. Всегда в моей косметичке. Помада MaryKey Always Apricot 10/20 — моя любимая помада с идеальным цветом абрикоса. Хайлайтер Dior Diorskin Nude Air Luminizer придает очень красивое свечение лицу, подчеркивает скулы, не скатывается и никуда не стекает.

Самый странный бьюти-лайфхак, которым вы пользуетесь, но никому не рассказываете?

Если честно, то такого нет. Мне кажется, за много-много лет в шоу-бизнесе, о моих секретах красоты я уже рассказывала миллион раз всем. Даже о самых тайных (смеется — Прим. ред.).

Фото пресс-службы

Вы боитесь старости?

Нет, не боюсь. Предпочитаю жить в настоящем, а что будет, то будет. Вообще, мы, люди, часто живем либо прошлым, либо будущим — это не правильно. Важно быть в моменте «сейчас». Если бояться всего того, что еще не произошло — во-первых, с ума сойдешь и уж точно постареешь быстрее, чем нужно, во-вторых, так и будешь жить в непонятном страхе, который будет вечно тормозить всю твою жизнь и не давать ей в полной мере насладиться. Главное быть молодыми душой!

Как относитесь к пресловутому стакану воды в старости? Как думаете, это святая обязанность детей или свободная воля?

Я считаю, что детей рожают не для того, чтобы повесить потом на них свои «должен». Считаю, что никто никому ничего не должен. Пусть дети сами выбирают себе жизнь, мечты и свой путь. Надеюсь, я буду дееспособна очень долго и буду наливать себе не только стакан воды, но и бокал хорошего красного сухого вина исключительно сама (смеется — Прим. ред.).

Можно ли воспитать ребенка так, чтобы он не отвернулся от родителя? Что важно в воспитании ребенка, чтобы он вырос не просто взрослым человеком, а научился брать на себя ответственность и был соратником и другом?

Мне кажется, эти вопросы больше подходят психологу, потому что у меня нет на это одного универсального ответа для всех. Психология личности — сложная штука. Думаю, ребенку важно давать право выбора, не оберегать от всех ошибок мира, а дать ему возможность их совершать и видеть последствия. Не давить, не обесценивать его чувств. Очень хорошо об этом всем пишут обычно в книгах про убеждения и установки, которые дают нам еще в детстве родители. Самое главное — любить, но с холодной головой. Если честно, советовать я бы здесь не хотела, потому что я в этом плане не эксперт. У меня есть свои правила воспитания, но, опять же, это подходит нашей семье. Я читаю много литературы на этот счет, советуюсь с профессионалами.

В каком порядке вы расставите приоритеты: а) свои собственные интересы, в том числе профессия и увлечения, отдых, б) ребенок, в) любимый мужчина, г) друзья, д) родители? Как найти баланс?

А, Б, В, Д и Г. Семья для меня — главное. Я работаю для того, чтобы обеспечить сыну достойное будущее. Мои родители и брат очень мне помогают, за что я им благодарна. Сыночек растет в любви, я всегда рядом и уделяю ему достаточно времени. Но тут важный момент — чтобы сделать счастливыми всех вокруг, важно сделать счастливой сначала себя. Даже в самолете всегда говорят надеть маску сначала на себя, а затем обеспечить ею ребенка.

Вы публично порезали сумку Chanel и подали иск к компании на 100 миллионов. Какое-то развитие есть у этого дела?

Пока нет, эта история еще не закрыта… Но я, наоборот, против того, чтобы резать дорогие вещи. Я предложила продавать сумки и на эти деньги покупать средства первой помощи людям. Моя идея была такой. Сейчас иск на стадии судебного производства, продолжаем бороться за свои права. У меня много вещей от этого бренда и я считаю, что с их стороны это совершенно необоснованная русофобия.

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Не со всеми коллегами удается сохранять дружеские отношения. Расскажите, как вы реагируете на критику и что помогает идти дальше.

Раньше расстраивалась, сейчас стараюсь меньше обращать внимания, потому что в большинстве своем это не конструктивная критика, а оскорбления. Думаю, любой здравомыслящий человек не будет воспринимать это на свой счет. Люди, которые читают про меня, смотрят на меня… они ведь совершенно не знают ничего о моей жизни, семье, о том, как я живу, о моих переживаниях и чувствах, проблемах. Они просто заходят на страницу, видят красивые фото и сразу же приравнивают меня к шаблонам и стереотипам в своей голове. Всегда есть другая сторона жизни и она скрыта от глаз общественности. Самое главное — это быть собой и любить то, что ты делаешь. Меня это мотивирует и вдохновляет.

Что служит вам источником вдохновения? Как предпочитаете восстанавливать силы?

Вдохновение черпаю в любимое деле, ребенке, поездках и путешествиях. Я — эстет и люблю, когда вокруг красивая природа, много зелени, ухоженная территория, приятные люди вокруг.

Меня поразил Токио — это огромный мегаполис во всех смыслах этого слова, город с многоуровневой структурой, гигантскими небоскребами. Будто другая реальность. Я была там всего пару дней проездом, но обязательно вернусь в полноценный отпуск. Также мне очень понравилось в Канаде. Торонто встретил меня дружелюбно.

Еще вдохновляют истории успеха людей, музыка, природа. У меня прекрасный опыт жизни в разных странах, я все также продолжаю любить путешествия, всегда стараюсь сочетать гастроли и отдых. Открыла в этом году для себя много городов в России, новые места, так как с полетами сейчас сложности.

Назовите свой самый безумный поступок?

Еще во времена моей учебы в МАИ, в самый первый год, я решила поехать на поезде домой в Пятигорск и сделать семье сюрприз на Новый год. Сказала родителям, что не смогу приехать, потому что с билетами было очень туго. Они расстроились. Но я взяла билеты до Минеральных вод. Подошла к проводнице и попросила ее помочь, так как билетов не было, а поезд был последним. Она предложила мне ехать зайцем. Поезд шел 36 часов, весь путь я проделала сидя — сидела то там, то сям. Заплатила проводнице. Сейчас с этим все строго, конечно. 31 декабря я приехала днем в свой родной город, позвонила в дверь, и родители были в шоке.

Расскажите то, что еще никому никогда не рассказывали.