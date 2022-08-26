"У нас очень злой народ": Калашникова о критике и Пугачевой

Российская актриса, певица, модель и телеведущая Анна Калашникова в эксклюзивном интервью "Рамблеру" порассуждала о месте женщины в обществе, рассказала, как воспитывает сына, поделилась несекретными секретами красоты и раскрыла кое-что, о чем еще никому не говорила.
Есть ли у вас кумиры? На кого вы хотели бы равняться в жизни и профессии?
«Не сотвори себе кумира». Кумиров, как таковых, у меня не было, да и сейчас нет. Но есть люди, жизненные истории которых приводят в восторг. Я очень часто посещаю различные форумы и тренинги по мотивации. Например, запомнилась речь Ника Вуйчича на Synergy Global Forum 2017. Если вы знакомы с его биографией, то поймете, о чем я. Человек любит жизнь и от него идет просто бешенная положительная энергия. Еще ходила на семинар Тони Роббинса. Несмотря на болезнь, у человека практически 60 успешных бизнесов, он получает удовольствие от каждого прожитого дня. Меня вдохновляют такие люди, которые не боятся трудностей, рискуют, идут вперед.
Вы выступили в защиту Аллы Пугачевой против тех, кто раскритиковал ее внешность. Как думаете, почему люди настолько категоричны, когда дело касается других, а тем более известных артистов, и так снисходительны к себе?
Я думаю, такие вещи пишут те, кто недоволен своей жизнью и пытаются за счет унижения других поднять себя в своих же глазах. У меня нет другого объяснения. У нас очень злой народ. Но, как известно, все смелые только за спиной и в социальных сетях. А обсуждать внешность — это вообще неблагодарное дело. Каждый выглядит так, как хочет выглядеть. Знаете такую цитату? Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей.
Почему общество поощряет, когда женщина активно занимается своей внешностью, причем здесь есть четкие критерии, например, гель-лак и макияж — это хорошо, а «голые» ногти и чистое лицо — это «неухоженность и плюнула на себя»?
Это идет с давних времен, когда у женщины еще не было привилегий и права голоса. Они могли распоряжаться только своей красотой. Исторически так сложилось, что женщина должна быть ухоженной. Плюс это новые нормы красоты — модели, актрисы на обложках изданий, идеальные лица, фигуры и руки. Корни проблем идут именно издавна. Женщин воспринимали больше, как предмет искусства. Все это по сей день продолжается, но я бы не сказала, что сейчас в 21 веке все категорично именно так. К счастью, уже нет. Что касается гель-лака и чистого лица — это эстетика, которую навязывает глянец, это стало пропагандироваться после 1990-х. Все хотели выглядеть как Клаудия Шиффер, я помню. Это вот некий стандарт качества. С того момента, как начал развиваться активно феминизм, все это стало не так явно. Сейчас натуральность тоже в тренде.
Какие процедуры делаете у косметолога? На домашний уход остается время?
У меня нет никаких секретных правил ухода. Все, как всегда — смывать косметику на ночь, пользоваться увлажняющими средствами и SPF-защитой от солнца, пить много воды и употреблять овощи и фрукты, меньше сладкого и мучного. Я ничего лишнего не делаю и во всем вижу меру. Мезотерапия лица отлично мне подходит, также отмечу биоревитализацию, плазмотерапию, люблю различные массажи — ручные и LPG. Делаю уколы красоты — ничего против них не имею.
Какие 5 самых важных косметических средств будут с вами всегда и вы ни на что их не променяете?
Самый странный бьюти-лайфхак, которым вы пользуетесь, но никому не рассказываете?
Если честно, то такого нет. Мне кажется, за много-много лет в шоу-бизнесе, о моих секретах красоты я уже рассказывала миллион раз всем. Даже о самых тайных (смеется — Прим. ред.).
Вы боитесь старости?
Нет, не боюсь. Предпочитаю жить в настоящем, а что будет, то будет. Вообще, мы, люди, часто живем либо прошлым, либо будущим — это не правильно. Важно быть в моменте «сейчас». Если бояться всего того, что еще не произошло — во-первых, с ума сойдешь и уж точно постареешь быстрее, чем нужно, во-вторых, так и будешь жить в непонятном страхе, который будет вечно тормозить всю твою жизнь и не давать ей в полной мере насладиться. Главное быть молодыми душой!
Как относитесь к пресловутому стакану воды в старости? Как думаете, это святая обязанность детей или свободная воля?
Я считаю, что детей рожают не для того, чтобы повесить потом на них свои «должен». Считаю, что никто никому ничего не должен. Пусть дети сами выбирают себе жизнь, мечты и свой путь. Надеюсь, я буду дееспособна очень долго и буду наливать себе не только стакан воды, но и бокал хорошего красного сухого вина исключительно сама (смеется — Прим. ред.).
Можно ли воспитать ребенка так, чтобы он не отвернулся от родителя? Что важно в воспитании ребенка, чтобы он вырос не просто взрослым человеком, а научился брать на себя ответственность и был соратником и другом?
Мне кажется, эти вопросы больше подходят психологу, потому что у меня нет на это одного универсального ответа для всех. Психология личности — сложная штука. Думаю, ребенку важно давать право выбора, не оберегать от всех ошибок мира, а дать ему возможность их совершать и видеть последствия. Не давить, не обесценивать его чувств. Очень хорошо об этом всем пишут обычно в книгах про убеждения и установки, которые дают нам еще в детстве родители. Самое главное — любить, но с холодной головой. Если честно, советовать я бы здесь не хотела, потому что я в этом плане не эксперт. У меня есть свои правила воспитания, но, опять же, это подходит нашей семье. Я читаю много литературы на этот счет, советуюсь с профессионалами.
В каком порядке вы расставите приоритеты: а) свои собственные интересы, в том числе профессия и увлечения, отдых, б) ребенок, в) любимый мужчина, г) друзья, д) родители? Как найти баланс?
А, Б, В, Д и Г. Семья для меня — главное. Я работаю для того, чтобы обеспечить сыну достойное будущее. Мои родители и брат очень мне помогают, за что я им благодарна. Сыночек растет в любви, я всегда рядом и уделяю ему достаточно времени. Но тут важный момент — чтобы сделать счастливыми всех вокруг, важно сделать счастливой сначала себя. Даже в самолете всегда говорят надеть маску сначала на себя, а затем обеспечить ею ребенка.
Вы публично порезали сумку Chanel и подали иск к компании на 100 миллионов. Какое-то развитие есть у этого дела?
Пока нет, эта история еще не закрыта… Но я, наоборот, против того, чтобы резать дорогие вещи. Я предложила продавать сумки и на эти деньги покупать средства первой помощи людям. Моя идея была такой. Сейчас иск на стадии судебного производства, продолжаем бороться за свои права. У меня много вещей от этого бренда и я считаю, что с их стороны это совершенно необоснованная русофобия.
Не со всеми коллегами удается сохранять дружеские отношения. Расскажите, как вы реагируете на критику и что помогает идти дальше.
Раньше расстраивалась, сейчас стараюсь меньше обращать внимания, потому что в большинстве своем это не конструктивная критика, а оскорбления. Думаю, любой здравомыслящий человек не будет воспринимать это на свой счет. Люди, которые читают про меня, смотрят на меня… они ведь совершенно не знают ничего о моей жизни, семье, о том, как я живу, о моих переживаниях и чувствах, проблемах. Они просто заходят на страницу, видят красивые фото и сразу же приравнивают меня к шаблонам и стереотипам в своей голове. Всегда есть другая сторона жизни и она скрыта от глаз общественности. Самое главное — это быть собой и любить то, что ты делаешь. Меня это мотивирует и вдохновляет.
Что служит вам источником вдохновения? Как предпочитаете восстанавливать силы?
Вдохновение черпаю в любимое деле, ребенке, поездках и путешествиях. Я — эстет и люблю, когда вокруг красивая природа, много зелени, ухоженная территория, приятные люди вокруг.
Меня поразил Токио — это огромный мегаполис во всех смыслах этого слова, город с многоуровневой структурой, гигантскими небоскребами. Будто другая реальность. Я была там всего пару дней проездом, но обязательно вернусь в полноценный отпуск. Также мне очень понравилось в Канаде. Торонто встретил меня дружелюбно.
Еще вдохновляют истории успеха людей, музыка, природа. У меня прекрасный опыт жизни в разных странах, я все также продолжаю любить путешествия, всегда стараюсь сочетать гастроли и отдых. Открыла в этом году для себя много городов в России, новые места, так как с полетами сейчас сложности.
Назовите свой самый безумный поступок?
Еще во времена моей учебы в МАИ, в самый первый год, я решила поехать на поезде домой в Пятигорск и сделать семье сюрприз на Новый год. Сказала родителям, что не смогу приехать, потому что с билетами было очень туго. Они расстроились. Но я взяла билеты до Минеральных вод. Подошла к проводнице и попросила ее помочь, так как билетов не было, а поезд был последним. Она предложила мне ехать зайцем. Поезд шел 36 часов, весь путь я проделала сидя — сидела то там, то сям. Заплатила проводнице. Сейчас с этим все строго, конечно. 31 декабря я приехала днем в свой родной город, позвонила в дверь, и родители были в шоке.
Расскажите то, что еще никому никогда не рассказывали.
У меня есть собственное PR-агентство и достаточно много клиентов, но это я не афиширую практически нигде.