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49 минут назад

Певица Глюкоза в откровенном наряде объяснила отсутствие хейта в своей жизни

Мослента

Отсутствие хейта в своей жизни объяснила в социальной сети певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза. Звезда подкрепила пост фотографией в откровенном наряде.

Певица Глюкоза объяснила отсутствие хейта в своей жизни
Фото: МослентаМослента

«Я совсем не чувствую злобы или ненависти, от вас всегда исходит такая теплая энергетика!» — обратилась Глюкоза к своим подписчикам. Артистка сообщила, что у нее есть своя теория отсутствия негативной реакции на ее публикации в соцсетях.

«Видимо, секрет в том, что я не пытаюсь использовать свою аудиторию, не использую методы, которые поднимают хайп, а просто иду к своей цели», — заявила певица.

Чистякова-Ионова добавила, что не считает необходимым «много выпячиваться и звучать из каждого утюга». «Мера — великая вещь», — написала она и поблагодарила всех, кто поддерживает ее, несмотря на редкие посты.

В комментариях пользователи оставили большое количество положительных реакций на слова Глюкозы и ее образ на фото. «До глубины души поразили твои слова! Ты стала нашей семьей, мне в частности ты как родной человек!», «Конечно, ты же горячая, соответственно, и мы рядом теплые», — написали они.

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