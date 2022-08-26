Певица Глюкоза объяснила отсутствие хейта в своей жизни

Отсутствие хейта в своей жизни объяснила в социальной сети певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза. Звезда подкрепила пост фотографией в откровенном наряде.

Фото: Мослента Мослента

«Я совсем не чувствую злобы или ненависти, от вас всегда исходит такая теплая энергетика!» — обратилась Глюкоза к своим подписчикам. Артистка сообщила, что у нее есть своя теория отсутствия негативной реакции на ее публикации в соцсетях.

«Видимо, секрет в том, что я не пытаюсь использовать свою аудиторию, не использую методы, которые поднимают хайп, а просто иду к своей цели», — заявила певица.

Чистякова-Ионова добавила, что не считает необходимым «много выпячиваться и звучать из каждого утюга». «Мера — великая вещь», — написала она и поблагодарила всех, кто поддерживает ее, несмотря на редкие посты.