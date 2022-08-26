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1 час назад

Пластический хирург раскрыл секреты красоты и молодости зарубежных звезд

Lenta.ruиещё 1

Пластический хирург Риккардо Фрати раскрыл секреты красоты и молодости зарубежных звезд. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

Хирург раскрыл секреты красоты и молодости зарубежных звезд
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Известно, что американская актриса Холли Берри соблюдает интервальное голодание в сочетании с кето-диетой. Кроме того, 56-летняя голливудская звезда регулярно занимается спортом, включая в свою тренировочную программу упражнения на пресс. Однако, по словам специалиста, чтобы иметь настолько подтянутое тело, необходимо прибегнуть к помощи хирургов.

«У нее прекрасный рельеф на животе и руках, чего можно добиться с помощью подтягивающих процедур или пластических операций. Хирургическая липосакция — самый эффективный способ удаления лишнего жира, поэтому, вероятно, именно ее она и сделала»,

— предположил Фрати.

В материале также отмечается, что поп-исполнительница Дженнифер Лопес поддерживает свою молодость с помощью тренировок и восьмичасового сна. При этом, по мнению доктора, 53-летняя знаменитость все же могла сделать липосакцию живота и подтянуть кожу на руках.

В свою очередь, 59-летняя актриса Деми Мур занимается йогой и серфингом, а в ее ежедневном рационе всегда присутствует здоровая пища. По словам Фрати, четкого овала лица бывшая модель добилась благодаря процедурам липосакции и подтяжки.

«Ее щеки кажутся полными, а кожа гладкой. Ее лицо четко очерчено, а скулы ярко выражены. Такие результаты обычно достигаются удалением жировых отложений со щек»,

— пояснил медик.

В завершение авторы статьи приводят последнюю фотосессию 55-летней актрисы Николь Кидман для журнала Perfect Magazine, где она продемонстрировала подтянутое тело и мускулы. Утверждается, что звезда добилась таких результатов посредством отказала от курения. Помимо этого, она ежедневно использует солнцезащитный крем и занимается йогой. В свою очередь Фрати объяснил, что Кидман не прибегала к хирургическим вмешательствам и не использовала ботокс или филлеры.

«Ее тело выглядит естественно»,

— заключил эксперт.

Звёзды,Мур Деми,Николь Кидман,Дженнифер Лопес,
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