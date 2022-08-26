“Я нервничаю”: Наталья Подольская готовится отправить сына в школу

Пару месяцев назад Наталья Подольская и Владимир Пресняков отпраздновали день рождения старшего сына Артемия. Мальчику исполнилось 7 лет. Вернувшись из продолжительного отпуска в Испании, певица начала активно готовится к школе, ведь Артемий в этом году отправится в первый класс. Звездные супруги уже выбрали учебное заведение, куда пойдет учиться их сын.

Наталья переживает из-за хлопот, которые навалились на нее, помимо домашних дел и заботе о мальчиках. Стоит отметить, что Артемий знает, что такое школа. В этом учебном году певица отдала сына в частную школу в нулевой класс. Она выбрала гимназию полного дня, расположенную недалеко от дома. Знаменитость ни чуть не сомневалась в своем решении, когда отправила Артемия в школу на целый день, где утром дети посещают уроки, а вечером ходят на дополнительные кружки и секции, а также выполняют домашнюю работу под присмотром педагогов. Подольская призналась, что совершенно не хочет делать домашние задания с сыном. Ее можно понять, ведь ей приходится еще уделять внимание младшему сыну.