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1 час назад

“Я нервничаю”: Наталья Подольская готовится отправить сына в школу

New Magazineиещё 1

Пару месяцев назад Наталья Подольская и Владимир Пресняков отпраздновали день рождения старшего сына Артемия. Мальчику исполнилось 7 лет. Вернувшись из продолжительного отпуска в Испании, певица начала активно готовится к школе, ведь Артемий в этом году отправится в первый класс. Звездные супруги уже выбрали учебное заведение, куда пойдет учиться их сын.

“Я нервничаю”: Наталья Подольская готовится отправить сына в школу
Фото: New MagazineNew Magazine

Знаменитость отметила, что уже приобрела все необходимое для первоклассника. Однако Подольская все равно продолжает переживать перед 1 сентября.

“До первого сентября осталась неделя. И я уже молчу про третье. Тридцатого августа у меня первое родительское собрание. Вставать Теме придется примерно в 6:45. Я нервничаю. Но вроде все необходимое купила. Или почти все”,

– пишет Наталья. Девушка поинтересовалась у своих поклонников, кто тоже собирается отправить детей в первый класс.

Наталья переживает из-за хлопот, которые навалились на нее, помимо домашних дел и заботе о мальчиках. Стоит отметить, что Артемий знает, что такое школа. В этом учебном году певица отдала сына в частную школу в нулевой класс. Она выбрала гимназию полного дня, расположенную недалеко от дома. Знаменитость ни чуть не сомневалась в своем решении, когда отправила Артемия в школу на целый день, где утром дети посещают уроки, а вечером ходят на дополнительные кружки и секции, а также выполняют домашнюю работу под присмотром педагогов. Подольская призналась, что совершенно не хочет делать домашние задания с сыном. Ее можно понять, ведь ей приходится еще уделять внимание младшему сыну.

Звёзды,Владимир Пресняков,Наталья Подольская,
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