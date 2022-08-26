Кайли Дженнер показала "сумку-помаду" за $5,5 тысячи

После того, как Кайли Дженнер раскритиковали в сети за постоянную демонстрацию дорогих вещей, модель пришла на вечеринку в Лос-Анджелесе с сумкой в форме помады за $5,5 тыс. Об этом сообщает The Sun.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В начале этой недели Кайли Дженнер устроила пышную вечеринку в Лос-Анджелесе, чтобы отпраздновать запуск новой линейки продуктов для макияжа своего бренда Kylie Cosmetics. На мероприятие 24-летняя модель надела короткое белое платье и классические лодочки на шпильке, дополнив образ сумкой-клатчем от итальянского бренда Judith Leiber Couture. Клатч в форме помады выполнен из латуни и обильно украшен кристаллами Swarovski.