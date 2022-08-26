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50 минут назад

Кайли Дженнер показала "сумку-помаду" за $5,5 тысячи

Газета.Ru

После того, как Кайли Дженнер раскритиковали в сети за постоянную демонстрацию дорогих вещей, модель пришла на вечеринку в Лос-Анджелесе с сумкой в форме помады за $5,5 тыс. Об этом сообщает The Sun.

Кайли Дженнер показала "сумку-помаду" за $5,5 тысячи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В начале этой недели Кайли Дженнер устроила пышную вечеринку в Лос-Анджелесе, чтобы отпраздновать запуск новой линейки продуктов для макияжа своего бренда Kylie Cosmetics. На мероприятие 24-летняя модель надела короткое белое платье и классические лодочки на шпильке, дополнив образ сумкой-клатчем от итальянского бренда Judith Leiber Couture. Клатч в форме помады выполнен из латуни и обильно украшен кристаллами Swarovski.

Поздравить предпринимательницу с запуском новой линейки пришли ее мать Крис Дженнер, сестра Кендалл Дженнер, а также сводные сестры Хлоя, Ким и Кортни Кардашьян.

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