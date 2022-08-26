Внешность бывшей жены Шварценеггера без макияжа напугала фанатов

Внешность бывшей жены актера Арнольда Шварценеггера, племянницы экс-президента США Джона Кеннеди Марии Шрайвер без макияжа напугала пользователей сети. Соответствующую информацию приводит Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Отмечается, что 66-летнюю женщину запечатлели во время прогулки по Лос-Анджелесу, на которую она надела облегающие футболку и легинсы. При этом видно, что Шрайвер не стала наносить на лицо косметику и сделала небрежную укладку, собрав верхний слой волос с помощью заколки-краба.

На данные кадры обратили внимание в Twitter. Юзеры пришли к выводу, что американка испортила свой внешний вид пластикой, и сравнили ее с ящерицей. «Что она сделала с лицом? Ужас», «Почему бы людям не стареть достойно? Они пытаются отсрочить неизбежное и в конечном итоге выглядят гораздо хуже», «Что она натворила?», «Это не может быть правдой», «Слишком много ботокса», «Ящерица», «Рептилия», «Демон», — прокомментировали они.