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1 час назад

Ивлеева согласилась переспать с незнакомым мужчиной за $1 млрд

Газета.Ru

Блогер Анастасия Ивлеева в беседе с коллегой Михаилом Литвиным призналась, что согласилась бы заняться сексом с незнакомым мужчиной за $1 млрд.

Ивлеева согласилась переспать с незнакомым мужчиной за $1 млрд
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Если мужик, необязательно даже красивый, но очень богатый, предложит тебе переспать с ним за $1 млрд. Он пообещает, что об этом никто не узнает. Но ты этого человека не знаешь, у вас нет отношений, он даже тебе несимпатичен",

- описал ситуацию Литвин.

После недолгих раздумий Ивлеева согласилась на такое предложение. Многие россияне в комментариях отметили, что секс с блогером столько не стоит. Более того, некоторые пользователи сети признались, что сами не смогли бы ответить отказом на столь заманчивое предложение.

Звёзды,Михаил Литвин,Анастасия Ивлеева,
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