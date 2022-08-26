Ивлеева согласилась переспать с незнакомым мужчиной за $1 млрд

Блогер Анастасия Ивлеева в беседе с коллегой Михаилом Литвиным призналась, что согласилась бы заняться сексом с незнакомым мужчиной за $1 млрд.
"Если мужик, необязательно даже красивый, но очень богатый, предложит тебе переспать с ним за $1 млрд. Он пообещает, что об этом никто не узнает. Но ты этого человека не знаешь, у вас нет отношений, он даже тебе несимпатичен",
- описал ситуацию Литвин.
После недолгих раздумий Ивлеева согласилась на такое предложение. Многие россияне в комментариях отметили, что секс с блогером столько не стоит. Более того, некоторые пользователи сети признались, что сами не смогли бы ответить отказом на столь заманчивое предложение.