Ивлеева ответила на вопрос об интиме с незнакомцем за $1 млрд

Блогер Анастасия Ивлеева призналась своему коллеге Михаилу Литвину, что согласилась бы переспать с незнакомцем за один миллиард долларов.
"Если мужик, необязательно даже красивый, но очень богатый, предложит тебе переспать с ним за $1 млрд. Он пообещает, что об этом никто не узнает. Но ты этого человека не знаешь, у вас нет отношений, он даже тебе несимпатичен",
— описал ситуацию блогер на шоу Ивлеевой.
Подумав, Анастасия ответила согласием на такое приложение.
В комментариях к видео некоторые пользователи признались, что сами бы не смогли ответить отказом.
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