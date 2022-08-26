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1 час назад

Ивлеева ответила на вопрос об интиме с незнакомцем за $1 млрд

Мария Иглина

Блогер Анастасия Ивлеева призналась своему коллеге Михаилу Литвину, что согласилась бы переспать с незнакомцем за один миллиард долларов.

"Если мужик, необязательно даже красивый, но очень богатый, предложит тебе переспать с ним за $1 млрд. Он пообещает, что об этом никто не узнает. Но ты этого человека не знаешь, у вас нет отношений, он даже тебе несимпатичен",

— описал ситуацию блогер на шоу Ивлеевой.

Подумав, Анастасия ответила согласием на такое приложение.

В комментариях к видео некоторые пользователи признались, что сами бы не смогли ответить отказом.

Ранее Бузова обратилась к Тарасову.

Звёзды,Видео,Михаил Литвин,Анастасия Ивлеева,
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