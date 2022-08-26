Самойлова призналась, что не готова обсуждать обиды на Джигана

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова призналась, что не готова обсуждать на публике свои обиды на мужа. Этим она поделилась в социальных сетях. По словам модели, для нее эта тема глубоко личная, поэтому она не намерена ее выставлять на всеобщее обозрение.
"Скажу так: я абсолютно не сожалею о принятом решении, а дальше будь что будет",
- заявила Самойлова.
В марте 2020 года жена рэпера призналась, что подает на развод. Самойлова жаловалась на кризис в отношениях, причиной которого стали неадекватные поступки артиста. Позже Джиган и его супруга приняли решение сохранить отношения ради общих детей. Модель и рэпер воспитывают трех дочерей и сына. В июле 2022 года Самойлова и Джиган переехали в новый особняк.