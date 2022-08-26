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57 минут назад

Самойлова призналась, что не готова обсуждать обиды на Джигана

Газета.Ru

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова призналась, что не готова обсуждать на публике свои обиды на мужа. Этим она поделилась в социальных сетях. По словам модели, для нее эта тема глубоко личная, поэтому она не намерена ее выставлять на всеобщее обозрение.

Самойлова призналась, что не готова обсуждать обиды на Джигана
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Скажу так: я абсолютно не сожалею о принятом решении, а дальше будь что будет",

- заявила Самойлова.

В марте 2020 года жена рэпера призналась, что подает на развод. Самойлова жаловалась на кризис в отношениях, причиной которого стали неадекватные поступки артиста. Позже Джиган и его супруга приняли решение сохранить отношения ради общих детей. Модель и рэпер воспитывают трех дочерей и сына. В июле 2022 года Самойлова и Джиган переехали в новый особняк.

Звёзды,Оксана Самойлова,
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