Самойлова призналась, что не готова обсуждать обиды на Джигана

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова призналась, что не готова обсуждать на публике свои обиды на мужа. Этим она поделилась в социальных сетях. По словам модели, для нее эта тема глубоко личная, поэтому она не намерена ее выставлять на всеобщее обозрение.