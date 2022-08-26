Пенелопа Крус снялась для обложки испанского Vogue

48-летняя актриса показала монохромный образ из блестящего боди и объёмного бомбера.
Пенелопа Крус стала последней знаменитостью, присоединившейся к модному тренду в наряде от Atsuko Kudo для фотосессии журнала Vogue España. Эффектное боди из чёрного латекса актриса и продюсер дополнила клетчатым жакетом из шерсти от Chanel и причёской в виде высокого конского хвоста, напомнившего о Ким Кардашьян. Американская теледива часто делала такой некоторое время назад, когда ещё не перекрасилась в блондинку, чтобы быть похожей на Мэрилин Монро и надеть её платье на Met Gala 2022.
Другие снимки Крус для престижного сентябрьского выпуска испанского Vogue включили такие эксцентричные образы, как латексный корсет с накидкой из тафты, шортами-велосипедками Nike и лодочками Christian Louboutin; кружевной кэтсьют с кожаной юбкой и сапожками на платформе; красный спортивный костюм с «крылом» и чёрный «испанский» костюм с широкополой шляпой.
Отмечу, что «блестящий» тренд уверенно держится на обложках журналов и подиумах последние несколько лет, а японский дизайнер Ацуко Кудо заслуженно заработала звание «королевы латекса». Ким Кардашьян в топе и юбке от Кудо представляла в 2014-м в Мельбурне свой аромат Fleur Fatale. Ещё раньше, в 2009-м Леди Гага встречалась в дизайнерском наряде с королевой Елизаветой II, а британская телеведущая Аманда Холден появилась в «японском» латексе на обложке журнала Fabulous в апреле 2016-го. Неравнодушна к этому материалу и американская певица Кэти Перри, которая часто появлялась в платьях из латекса на сцене до рождения дочери в 2020-м году.