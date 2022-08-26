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1 час назад

Линда Евангелиста показала, что хранит в сумке Birkin 1985 года

Газета.Ru

57-летняя супермодель Линда Евангелиста рассказала, какие вещи хранит в своей сумке. Видеоинтервью британский Vogue поделился в своем YouTube-аккаунте.

Линда Евангелиста показала, что хранит в сумке Birkin 1985 года
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Героиней нового выпуска постоянной рубрики с разбором сумок стала супермодель Линда Евангелиста. Для обзора она принесла сумку Birkin 1985 года. Каждый день она носит с собой аптечку с различными средствами, несколько антисептиков и витамины.

Помимо базовых вещей в сумке супермодели можно найти набор для веганшейков, игральные карты из Италии, крем для рук Chanel, панаму, несколько лаков для ногтей, золотые наушники и косметичку с декоративной косметикой.

В конце июля стало известно, что Линда Евангелиста вернется на подиум после перерыва из-за неудачной пластики. 57-летняя модель сообщила, что в сентябре 2022 года примет участие в дефиле итальянского модного дома Fendi, которое будет посвящено 25-летию изобретения его культовой сумки-багета.

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