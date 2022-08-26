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1 час назад

Анна Седокова похвасталась результатом жесткой диеты

Eva.ru

Задетая за живое критикой хейтеров Анна Седокова села на жесткую диету и стала проводить в тренажерном зале намного больше времени, чем прежде. Результат преображения певицы покорил ее фанатов.

Анна Седокова похвасталась результатом жесткой диеты
Фото: Eva.ruEva.ru

Эффектные формы Анны Седоковой, которые певица довольно часто демонстрирует в социальных сетях, вызывают восторг далеко не у всех. Хейтеры знаменитости неоднократно писали звезде, что она поправилась и ей необходимо немного похудеть. Конечно, Анна старалась делать вид, что ее мало заботят такие разговоры и отзывы. А сама тем временем приступила к усиленным тренировкам и жесткому режиму питания. Благодаря силе воли и упорству, а также отказу от булочек и спагетти, Анна смогла избавиться от лишней массы.

«Да, я была на массе, вы правы»,

— без обиняков заявила Седокова, а после показала результат своих усилий.

Два снимка с разницей в несколько недель артистка опубликовала в сети. Конечно, одного отказа от мучного было бы мало для получения такого роскошного тела и Анна была вынуждена усилить физическую нагрузку. Тренировки знаменитости в зале проходят пять раз в неделю, а пешие прогулки составляют не менее 12 тысяч шагов ежедневно. Питается Седокова теперь один раз, но к зеркалу подходит с явным чувством удовлетворения:

«Нет никаких волшебных таблеток. Просто однажды ты подойдешь к зеркалу и скажешь: все, достаточно».

Теперь Анна может смело позволить себе носить мини при жаре в 30 градусов за окном. А у интернет-критиков больше не повернется язык сказать про нее «на массе». Фото: социальные сети Анны Седоковой

Звёзды,Анна Седокова,
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