Анна Седокова похвасталась результатом жесткой диеты

Задетая за живое критикой хейтеров Анна Седокова села на жесткую диету и стала проводить в тренажерном зале намного больше времени, чем прежде. Результат преображения певицы покорил ее фанатов.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Эффектные формы Анны Седоковой, которые певица довольно часто демонстрирует в социальных сетях, вызывают восторг далеко не у всех. Хейтеры знаменитости неоднократно писали звезде, что она поправилась и ей необходимо немного похудеть. Конечно, Анна старалась делать вид, что ее мало заботят такие разговоры и отзывы. А сама тем временем приступила к усиленным тренировкам и жесткому режиму питания. Благодаря силе воли и упорству, а также отказу от булочек и спагетти, Анна смогла избавиться от лишней массы.

«Да, я была на массе, вы правы»,

— без обиняков заявила Седокова, а после показала результат своих усилий.

Два снимка с разницей в несколько недель артистка опубликовала в сети. Конечно, одного отказа от мучного было бы мало для получения такого роскошного тела и Анна была вынуждена усилить физическую нагрузку. Тренировки знаменитости в зале проходят пять раз в неделю, а пешие прогулки составляют не менее 12 тысяч шагов ежедневно. Питается Седокова теперь один раз, но к зеркалу подходит с явным чувством удовлетворения:

«Нет никаких волшебных таблеток. Просто однажды ты подойдешь к зеркалу и скажешь: все, достаточно».