Прилучный женился и удивил всех: что известно о новой избраннице

Главный красавчик страны, 34-летний актер Павел Прилучный, 25 августа женился на загадочной Зепюр Брутян.

Фото: Соцсети Соцсети

Новость о свадьбе Прилучного удивила многих, несмотря на то, что еще в мае стало известно о новом романе актера и любовь свою молодые люди не скрывали — милые фото в соцсетях, романтичные подписи, совместные поездки.

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Тогда СМИ писали: хулиган Прилучный вдруг женился на 26-летней актрисе, армянской красавице Зепюр Брутян. Фанаты были удивлены, ведь никто не ждал такого от Прилучного после громкого развода, агрессивных эпизодов и слухов про его полигамность и измены.

Хоть некоторые и считали эти отношения пиар-романом, но история оказалась правдой: было и венчание, и регистрация в ЗАГСе, и пышная красивая свадьба со сказочным платьем, богатым застольем и звездными выступлениями.

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Эффектная актриса Зепюр Брутян снималась с Прилучным в сериале "В клетке". Слухи о романтической связи Павла с Зепюр идут уже давно.

Кадр из сериала "В клетке"

Причем еще в браке с Муцениеце поговаривали об интересе Павла к Зепюр, однако никаких подтверждений слухам не было. Однако еще в январе 2021 года девушка опубликовала нежное фото с Павлом, но тогда она говорила лишь о дружбе.

Зепюр родилась в Армении в 1996 году и занималась художественной гимнастикой, смешанными единоборствами и танцами, а также окончила музыкальную школу по специальности сольное пение. Кудрявая красавица свободно владеет русским, армянским и английскими языками.

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В 2017 году жгучая брюнетка окончила актерский факультет Высшей школы сценических искусств (мастерская Сергея Шенталинского). На учебной сцене Брутян участвовала в шести спектаклях: «8 любящих женщин», «Как хорошо, что ты есть», «Внимание – люди!», «Зал ожидания», «Наш городок» и «Вечер романов».

Уже в 2018 году девушка начала сниматься. Первой работой стала роль в военной исторической драме режиссера Алексея Быстрицкого «Батальон», где она талантливо сыграла Джуну.

В 2019 году красавица появилась в двух проектах: драматическом сериале режиссера Лады Искандеровой «Fake News» (роль Карины) и киноработе режиссёра Андрея Джунковского «Бихэппи» (заказчица).