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3 часа назад

Волочкова заявила, что является родственницей Наполеона

Газета.Ru

Бывшая прима Мариинского театра Анастасия Волочкова заявила интервью YouTube-каналу Genotek, что имеет родственные связи с Наполеоном Бонапартом и королевой Франции Марией-Антуанеттой.

Волочкова заявила, что является родственницей Наполеона
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Волочкова сообщила, что десять лет назад в Австрии встречалась с потомком Марии-Антуанетты, пожилой княжной.

«Ей было очень много лет тогда, такая бабулечка, но она была такая милая! Мы встретились с ней в замке, в Австрии. Увидев эту княжну, она таковой и является, я даже где-то почувствовала все царственное, что мне присуще вообще, по стати, по манере, по породе… Майя Плисецкая про меня говорила: «В ней есть особая порода». Вот она во мне есть», — заявила Волочкова.

Она добавила, что брат ее матери занимался созданием генеалогического древа семьи. Именно он выявил связь с царственными особами Франции.

Звёзды,Майя Плисецкая,Анастасия Волочкова,
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