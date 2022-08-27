Волочкова заявила, что является родственницей Наполеона

«Ей было очень много лет тогда, такая бабулечка, но она была такая милая! Мы встретились с ней в замке, в Австрии. Увидев эту княжну, она таковой и является, я даже где-то почувствовала все царственное, что мне присуще вообще, по стати, по манере, по породе… Майя Плисецкая про меня говорила: «В ней есть особая порода». Вот она во мне есть», — заявила Волочкова.