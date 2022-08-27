Тарасов ответил Бузовой: "Просто выслушай предложение"

Футболист и экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов не стал сдаваться и продолжил диалог со своей бывшей возлюбленной через социальные сети. Он записал видеообращение вместе с рэпером T-Killah (Александр Тарасов) и опубликовал его в социальных сетях.

Фото: Соцсети Соцсети

В видео он отметил, что ему понравился текст, которым Бузова ответила ему, но решил добавить, что его, вероятнее всего, написали пиарщики певицы.

Тарасов также добавил, что хотел сделать певице деловое предложение. При этом, он отметил, что его не интересует копание в прошлом, так как он в этом не заинтересован.

После всего этого он вновь предложил Бузовой сотрудничать:

"Кто бы что ни говорил: мы можем спокойно сесть и по-партнерски поговорить: ты просто выслушай предложение и все"