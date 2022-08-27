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2 часа назад

Отвергнутый Тарасов ответил Бузовой: "Просто выслушай предложение"

Мария Каткова

Футболист и экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов не стал сдаваться и продолжил диалог со своей бывшей возлюбленной через социальные сети. Он записал видеообращение вместе с рэпером T-Killah (Александр Тарасов) и опубликовал его в социальных сетях.

Тарасов ответил Бузовой: "Просто выслушай предложение"
Фото: СоцсетиСоцсети

В видео он отметил, что ему понравился текст, которым Бузова ответила ему, но решил добавить, что его, вероятнее всего, написали пиарщики певицы.

Тарасов также добавил, что хотел сделать певице деловое предложение. При этом, он отметил, что его не интересует копание в прошлом, так как он в этом не заинтересован.

После всего этого он вновь предложил Бузовой сотрудничать:

"Кто бы что ни говорил: мы можем спокойно сесть и по-партнерски поговорить: ты просто выслушай предложение и все"

Ранее сообщалось, что Бузова ответила Тарасову.

Звёзды,Александр Тарасов,Дмитрий Тарасов,
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