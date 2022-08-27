48-летняя супермодель Кейт Мосс появилась на обложке Vogue

Британская супермодель Кейт Мосс снялась для обложки Vogue France. Соответствующие снимки появились в официальном аккаунте издания в социальных сетях.
48-летняя Кейт Мосс стала героиней сентябрьского номера французской версии журнала Vogue. Супермодель позировала голландскому фотографу Карлейну Якобсу в блестящем платье Gucci и серьгах Messika. Образ дополнили макияж с голубыми тенями и укладка с распущенными волосами.
Сентябрьский номер Vogue France посвящен стабильности в неопределенное время, а общая тема выпуска звучит как «Новый мир моды». Кейт Мосс появилась на обложке неслучайно. Накануне супермодель анонсировала запуск собственного велнесс-бренда Cosmoss, снявшись обнаженной.