Прилучный признался, что познакомился с Брутян, когда был женат

Павел Прилучный дал большое интервью, в котором поделился подробностями романа с Зепюр Брутян. «Давай добавим немножко огня этому интервью. Вы познакомились, когда ты был еще женат?» — спросила Надежда Стрелец. «Ну да, да, она у меня снималась в первой «В клетке». Мы задружились, поздравляли друг друга с праздниками, не более. Она мне очень нравилась по-человечески, правда, я всегда думал: «Вот была бы она постарше, такая девчонка красивая!». Да и я на тот момент был женат. У нас, правда, уже были не очень хорошие отношения в семье, но все равно я бы не... Ну, неважно», — ответил Павел Прилучный.