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3 часа назад

Прилучный признался, что познакомился с Брутян, когда был женат

Газета.Ru

Актер Павел Прилучный признался, что познакомился с Зепюр Брутян, когда состоял в браке с Агатой Муцениеце. Об этом звезда «Мажора» рассказал в интервью с Надеждой Стрелец.

Прилучный признался, что познакомился с Брутян, когда был женат
Фото: bugevuge/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)bugevuge/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Павел Прилучный дал большое интервью, в котором поделился подробностями романа с Зепюр Брутян. «Давай добавим немножко огня этому интервью. Вы познакомились, когда ты был еще женат?» — спросила Надежда Стрелец. «Ну да, да, она у меня снималась в первой «В клетке». Мы задружились, поздравляли друг друга с праздниками, не более. Она мне очень нравилась по-человечески, правда, я всегда думал: «Вот была бы она постарше, такая девчонка красивая!». Да и я на тот момент был женат. У нас, правда, уже были не очень хорошие отношения в семье, но все равно я бы не... Ну, неважно», — ответил Павел Прилучный.

По словам Прилучного, Брутян покорила его своим «армянским воспитанием».

«Она мелкая была совсем. Она еще сама по себе маленькая, миниатюрная. Но я всегда смотрел на нее и мне очень нравилось, как она ведет себя с мужчинами. Она никогда не даст к себе подойти, что-то сделать не так, как-то по-хамски отнестись. Она очень правильно себя несет. Я думал: «Молодец какая!». Она скромная очень, о ней можно разговаривать часами», — рассказал он.

25 августа Павел Прилучный и Зепюр Брутян сыграли свадьбу. Этот брак стал для актера вторым. В 2011 году он женился на Агате Муцениеце, с которой познакомился на съемках сериала «Закрытая школа». В 2013-м у пары родился сын Тимофей, а в 2016-м на свет появилась дочь Мия. В 2020-м актеры официально развелись.

Звёзды,Агата Муцениеце,Павел Прилучный,
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