Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
1 час назад

Экс-супруга Бондарчука рассказала о секрете стабильных отношений

Вечерняя Москва

Светлана Бондарчук даже спустя шесть лет не рассказывает, почему распался ее союз с Федором Бондарчуком. Однако она не перестает делиться советами для сохранения отношений. По мнению ведущей, укрепить семейную жизнь может разнообразие в постели.

Экс-супруга Бондарчука рассказала о секрете стабильных отношений
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Мне не удалось сохранить первый брак, а есть люди, которые живут вместе всю сознательную жизнь, с первого дня до последнего. Очевидно, что такие отношения строятся не только на сексе. Хотя секс важен, его точно не надо терять. Но на этой, изначальной, химии, вспышках эмоций и бабочках в животе далеко не уедешь, — сказала она.

Модель отметила, что интимная жизнь не стоит на первом месте. По ее словам, намного важнее иметь общие интересы и увлечения. Достигнув понимания, пара сможет прожить долгую и счастливую семейную жизнь, передает StarHit.

Звёзды,Федор Бондарчук,Светлана Бондарчук,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители