Экс-супруга Бондарчука рассказала о секрете стабильных отношений

— Мне не удалось сохранить первый брак, а есть люди, которые живут вместе всю сознательную жизнь, с первого дня до последнего. Очевидно, что такие отношения строятся не только на сексе. Хотя секс важен, его точно не надо терять. Но на этой, изначальной, химии, вспышках эмоций и бабочках в животе далеко не уедешь, — сказала она.