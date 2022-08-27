Звездные женщины, пережившие измены

Пережить измену любимого человека очень трудно, но реально. Это доказывают истории российских звездных женщин.

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Чаще всего, наблюдая за красивыми фотографиями звездных парочек, складывается впечатление, что в отношениях у них царит гармония и взаимопонимание. Однако за красивыми картинками скрывается печальная правда. Многим знаменитым женщинам пришлось пережить душевную боль после измен своих партнеров. Кто-то нашел в себе силы простить любимого человека, подарив второй шанс, а кто-то разорвал отношения в ту же минуту.

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Рита Дакота

В 2015 году Рита Дакота вышла замуж за Влада Соколовского. Их пару считали идеальной. Супруги постоянно выкладывали совместные фотографии и демонстрировали свои отношения. Вскоре после брака у Риты и Влада родилась дочка Мия. И когда девочке еще не исполнилось и года, вскрылась страшная тайна. Оказалось, что Соколовский изменял Дакоте постоянно: до свадьбы и во время семейной жизни. Певица не смогла простить предательство мужа и подала на развод. Сейчас экс-супругам удалось наладить дружеские отношения ради общей дочки.

Наташа Королева

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Пару лет назад в Сети разразился громкий скандал, поводом для которого стала история с изменами Тарзана Наташе Королевой. Мужчина делал этого многократно. В отсутствие Королевой дома, стриптизер приводил домой малознакомых женщин. Это продолжалось достаточно длительное время, пока певица не узнала об изменах. После того, как правду узнали все, мужчина публично признался в неверности и извинился перед женой. Королева простила Тарзана.

Елена Лядова

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Елена Лядова переживала предательства со стороны возлюбленных не один раз. Она стойко переносила измены, но с каждым разом все больше и больше замыкалась в себе. Первый раз актриса столкнулась с изменой еще во время учебы в училище. Девушка встречалась с третьекурсником, который предпочел ей другую девушку. А потом Елена семь лет прожила в гражданском браке с Александром Яценко. Лядова надеялась, что актер возьмет ее в жены, но в итоге он ушел к другой женщине. Актриса думала, что больше никогда не откроет свое сердце никому. Однако встреча с Владимиром Вдовиченковым изменила планы.

Юлия Барановская

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Об этой истории знают, наверное, все. Будучи беременной третьим ребенком, Юлия Барановская осталась одна с детьми в незнакомой ей стране. Андрей Аршавин бросил беременную возлюбленную и уговаривал сделать аборт. Вскоре после ухода из семьи футболист женился на Алисе Казьминой. Только вот непутевый супруг поступил с ней также, как и с Барановской. Юлия после пережитого горя стала знаменитой телеведущей. Кстати, теперь она не афиширует свои отношения.

Виктория Дайнеко

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