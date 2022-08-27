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13 минут назад

Жена Эммануила Виторгана показала, как их дочери веселились в бассейне

Letidor.ru

Известный актер Эммануил Виторган и его супруга Ирина воспитывают двух общих дочерей. Этель четыре года, а Кларе 28 августа исполнится три года. Супруга артиста решила порадовать поклонников видео с детьми. Она показала, как малышки веселились в надувном бассейне. В Сети умилились семейной идиллией и отметили, что у Эммануила и Ирины Виторган подрастают очень красивые дочери.

Жена Виторгана показала, как их дочери веселятся в бассейне
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

"Вспоминаю наше с сестрой детство…Все было дефицит, даже круг для плавания мама доставала по блату! А сейчас…молодежь уже такого и слова не знает…"

— написала знаменитая мама.(прим. Letidor.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена)

«Красавицы!!!Как же они похожи на родителей », «Любимые русалочки!! ️», «Рыбоньки золотенькие », «Любимые девочки ваши, красотки! ️», «Счастливое детство ️пусть так будет всегда», «Лапушки!!! Будьте здоровы и счастливы!»

— комментирует аудитория в соцсетях.

Отметим, от первого брака у Эммануила Виторгана еще есть дочь. Ксения — дважды мама. Она воспитала дочь Александру и сына Никиту. Внучка артиста тоже стала мамой. В семье подрастают Марк и Алиса.

От второго брака с Аллой Балтер у актера есть сын. Максим Виторган подарил своему отцу троих внуков. В браке с актрисой ТЮЗа Викторией Верберг у него появились на свет дочь Полина и сын Даниил. В 2013 году артист женился на телеведущей Ксении Собчак. 18 ноября 2016 году у супругов появился на свет мальчик. Малыша назвали Платоном. В 2019 году звездная пара развелась.

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