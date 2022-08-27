Прилучный заявил, что хочет завести ребенка

Российский актер Павел Прилучный после недавнего бракосочетания с актрисой армянского происхождения Зепюр Брутян заявил, что хочет завести ребенка в новом семейном союзе.

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Звезда «Мажора» рассказал, что после развода он не хотел больше детей. Однако, повстречав новую избранницу, понял, что опять готов к отцовству.

«После первого брака я вообще не хотел больше детей. Думал, все, хватит. Но от Зепюр снова хочу, я готов», — рассказал продюсер в интервью блогеру Надежде Стрелец, опубликованном на странице «ВКонтакте».