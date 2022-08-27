Клава Кока обзавелась приданным

– Это квартира моей мечты, – рассказала нам Клава. – Я искала её полгода. У меня высокий этаж и большие окна в пол. Надеюсь, что уже скоро приступлю к ремонту. А сейчас мы с дизайном планируем интерьер и обстановку в квартире.