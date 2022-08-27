Клава Кока обзавелась приданным

Клава Кока стала обладательницей квартиры в Москве.
Артистка уже получила ключи от своего жилья, которое находится на берегу Москвы-реки недалеко от центра столицы.
– Это квартира моей мечты, – рассказала нам Клава. – Я искала её полгода. У меня высокий этаж и большие окна в пол. Надеюсь, что уже скоро приступлю к ремонту. А сейчас мы с дизайном планируем интерьер и обстановку в квартире.
Кстати, недавно Клава купила ещё и новую машину. И теперь смело можно сказать, что она – девушка с приданным.