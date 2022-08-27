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59 минут назад

Блогер Ида Галич поела раков, сходила в баню на Волге и сравнила Саратов с Владикавказом

Свободные новости

Телеведущая иблогер Ида Галич провела в Саратове насыщенный день перед субботней встречей с поклонниками вТЦ«Триумф Молл». Об этом она вчера, 26августа, рассказала на своей странице водной из соцсетей.

Ида Галич сравнила Саратов с Владикавказом
Фото: Свободные новостиСвободные новости

«Саратов, ты, конечно, прекрасен»,— восторженно говорит телеведущая в коротком ролике.

На кадрах видео из профиля Галич видно, что она остановилась в одной из гостиниц с видом на набережную Саратова. Затем телеведущая опубликовала видео, где она выкладывает на тарелку вареных раков и купается в реке.

«По расписанию сегодня баня на Волге», — подписала видео блогер.

Затем Галич ездила в машине по ночному городу: в кадр попали объемные буквы с подсветкой, которые гости видят при въезде с моста Саратов-Энгельс. Также блогер гуляла с подругами по улице Волжской.

«Мне Саратов нравится. Я все время в ностальгии. Не могу отделаться от ощущения, что я во Владикавказе. Город простой, душевный, местами даже понятийный. Мне близкий», — поделилась впечатлениями телеведущая.

Звёзды,Ида Галич,
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