Экс-солистка группы Serebro рассказала о своем двойнике

На пресс-конференции, организованной в рамках VK Fest, Ольга Серябкина поделилась историей о встрече с собственным двойником в соцсетях. Талантливый аноним мог стать частью ее команды, утверждает певица.

Отвечая на вопросы журналистов, Серябкина подтвердила, что сама ведет страницы в социальных сетях. По признанию артистки, она могла бы проводить меньше времени “онлайн”, если бы не было необходимости выкладывать “рабочий” контент.

Также Ольга рассказала, как случайно нашла фейковую страничку, которую некто вел от ее лица. Содержимое профиля настолько откликнулось звезде, что та была готова пригласить анонима на работу. Но переговоры не состоялись.

“Я писала: "Ты так круто ведешь, иди ко мне работать". Но он подумал, что я специально хочу выманить контакт, чтобы потом ругаться”, — предположила исполнительница.