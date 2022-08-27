Бирюкова нежно поздравила мужа с годовщиной свадьбы

Путь к личному счастью у актрисы Елены Бирюковой был непростым, тем радостнее видеть ее умиротворенную улыбку в объятиях супруга. Сегодня звезда отмечает годовщину свадьбы, о чем сообщила фанатам в социальной сети.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Известной актрисе Елена Бирюковой в этом году исполнится 52 года, в это действительно сложно поверить, ведь звезда выглядит очень изящно и молодо — ее фигуре наверняка позавидуют многие женщины помоложе. Артистка продолжает сниматься, общается с поклонниками в социальных сетях, рассказывая в том числе о личном.

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Дочь Аглая регулярно появляется на снимка вместе с именитой мамой, а вот кадры с мужем, Ильей Хорошиловым звезда показывает редко, делая исключения только в честь праздников.

Сегодня именно этот день — супруги отмечают годовщину свадьбы. Елене поделилась совместным снимком с мужем, а еще опубликовала фотографию со свадебной церемонии, чтобы вспомнить, как это было.

«С годовщиной свадьбы нас! Счастлива быть с тобой каждую минуту! Люблю тебя», — подписала совместные снимки актриса.

Поклонники актрисы от всей души поздравили семью с праздником и пожелали долгих счастливых совместных лет жизни.

Напомним, Елена Бирюкова долгое время боролась с онкологией. Неутешительный диагноз — рак яичников — ей поставили, когда ей еще не было и 35 лет. За плечами у Бирюковой несколько неудачных союзов: с рок-музыкантом Александром Романовским чувства угасли довольно быстро, а со вторым мужем, режиссером Алексеем Литвиным отношения не выдержали проверку проблемами со здоровьем. Супруг и отец ее старшей дочери Александры заявил, что не бросит работу, чтобы помогать больной жене.