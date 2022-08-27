Кардашьян и Сталлоне нарушают ограничения на расход воды

В США составили список знаменитостей, которые нарушают правила по ограничению расхода воды. По информации издания Daily Mail, в него попали модели Ким и Кортни Кардашьян, актеры Сильвестр Сталлоне и Кевин Харт, а также баскетболист Дуэйн Уэйд.

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Сообщается, что в совокупности они превысили лимит на 3 млн литров. В статье говорится, что после этого знаменитостям предстоит установить ограничители на систему водоотведения в своих особняках.

Ограничения в потреблении воды ввели на территории Калифорнии из-за самой сильной засухи за последние 220 лет.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что сильнейшая засуха в Калифорнии спровоцирует подорожание томатов, томатных соусов и кетчупов в Соединенных Штатах.