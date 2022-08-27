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37 минут назад

Кардашьян и Сталлоне попали в список знаменитостей-нарушителей ограничений на расход воды

Газета.Ru

В США составили список знаменитостей, которые нарушают правила по ограничению расхода воды. По информации издания Daily Mail, в него попали модели Ким и Кортни Кардашьян, актеры Сильвестр Сталлоне и Кевин Харт, а также баскетболист Дуэйн Уэйд.

Кардашьян и Сталлоне нарушают ограничения на расход воды
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сообщается, что в совокупности они превысили лимит на 3 млн литров. В статье говорится, что после этого знаменитостям предстоит установить ограничители на систему водоотведения в своих особняках.

Ограничения в потреблении воды ввели на территории Калифорнии из-за самой сильной засухи за последние 220 лет.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что сильнейшая засуха в Калифорнии спровоцирует подорожание томатов, томатных соусов и кетчупов в Соединенных Штатах.

Из-за дефицита воды в Калифорнии сокращают объем изготовления продуктов на основе помидоров, на долю которого приходится четверть мирового производства. К тому же производителям приходится тратиться на преодоления ситуации с отсутствием воды. Это оказывает влияние на стоимость томатной продукции.

Звёзды,Кортни Кардашьян,Сильвестр Сталлоне,Кевин Харт,
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