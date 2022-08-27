Сестра покойной Фриске крестила четырехмесячную дочь

Певица Наталья Фриске родила единственную дочь четыре месяца назад. На днях артистка отвела малышку в один из московских храмов для крещения.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Сестра покойной Жанны Фриске назвала дочь Луной. Девочка появилась на свет при помощи процедуры ЭКО. В планах артистки выйти из декрета уже в сентябре. А пока есть время, Фриске устроила крестины.