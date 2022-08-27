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1 час назад

Сестра покойной Фриске крестила четырехмесячную дочь в московском храме

Слово и Дело

Певица Наталья Фриске родила единственную дочь четыре месяца назад. На днях артистка отвела малышку в один из московских храмов для крещения.

Сестра покойной Фриске крестила четырехмесячную дочь
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Сестра покойной Жанны Фриске назвала дочь Луной. Девочка появилась на свет при помощи процедуры ЭКО. В планах артистки выйти из декрета уже в сентябре. А пока есть время, Фриске устроила крестины.

Обряд таинства проходил в храме Петра и Павла. На церемонии крещения присутствовали только близкие люди Фриске — ее родители. Женщина заметила, что именно они всегда были рядом в трудную минуту.

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