Сестра покойной Фриске крестила четырехмесячную дочь

Певица Наталья Фриске родила единственную дочь четыре месяца назад. На днях артистка отвела малышку в один из московских храмов для крещения.
Сестра покойной Жанны Фриске назвала дочь Луной. Девочка появилась на свет при помощи процедуры ЭКО. В планах артистки выйти из декрета уже в сентябре. А пока есть время, Фриске устроила крестины.
Обряд таинства проходил в храме Петра и Павла. На церемонии крещения присутствовали только близкие люди Фриске — ее родители. Женщина заметила, что именно они всегда были рядом в трудную минуту.