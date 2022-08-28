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3 часа назад

Успенская вспомнила о трудном детстве со строгим отцом

Слово и Дело

Людмила Успенская прошла через множество трудностей, которые закалили ее и помогли стать успешной. При этом с первыми проблемами звезда столкнулась еще в детстве.

Успенская вспомнила о трудном детстве со строгим отцом
Фото: Слово и делоСлово и дело

Как рассказала певица, жить ей приходилось со строгим отцом, который имел сложный характер. По словам Успенской, он сильно ограничивал свободу действий и держал ее на коротком поводке. Психолог Наталья Памфилова считает, что это могло сказаться на характере знаменитости.

«Исключительно жесткая политика способствует тому, что ребенок вырастет нервным, это не очень хорошо. Но если идти на поводу — то вырастает эгоист», — отметила специалист.

Сама артистка также призналась, что не любила школу и «учиться по системе». По словам Успенской, ей нравились предметы, которые пригодились в жизни. Особенно это касается математики, ведь она научила считать деньги.

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