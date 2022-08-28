Успенская вспомнила о трудном детстве со строгим отцом

Людмила Успенская прошла через множество трудностей, которые закалили ее и помогли стать успешной. При этом с первыми проблемами звезда столкнулась еще в детстве.

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Как рассказала певица, жить ей приходилось со строгим отцом, который имел сложный характер. По словам Успенской, он сильно ограничивал свободу действий и держал ее на коротком поводке. Психолог Наталья Памфилова считает, что это могло сказаться на характере знаменитости.

«Исключительно жесткая политика способствует тому, что ребенок вырастет нервным, это не очень хорошо. Но если идти на поводу — то вырастает эгоист», — отметила специалист.