Лепс зарегистрировался на сайте знакомств

“Я зарегистрировался на сайте знакомств. О чем вы говорите. Сутками там сижу. Знакомлюсь. Интересуют постарше – лет семьдесят. Раньше я мог пойти и гульнуть. С годами все это тухнет как бы. Как у любого нормального человека. Появляются другие желания. Например, просто спокойно посидеть около камина”, – признался Григорий Лепс в программе “Ты не поверишь!”. Кроме того, Лепс отметил, что у него, как и у каждого рыцаря есть дама сердца. Не отрицает, что хотел бы еще детей и вновь свяжет себя узами брака.