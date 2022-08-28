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3 часа назад

Григорий Лепс зарегистрировался на сайте знакомств

New Magazineиещё 2

В конце прошлого года Григорий Лепс развелся со своей супругой Анной Шаплыковой, с которой прожил в браке 20 лет. Вместе они воспитали троих детей. Однако брак распался по неизвестной причине. Известно только то, что инициатором развода стала именно Анна. Лепс тяжело пережил расставание с любимой женщиной, хоть и старался не подавать вида. Но похоже, что теперь артист готов к новым отношениям. Хотя сейчас вкусы мужчины немного изменились. Теперь ему нужна пассия лет семидесяти. Певец уповает на сайт знакомств.

Лепс зарегистрировался на сайте знакомств
Фото: New MagazineNew Magazine

“Я зарегистрировался на сайте знакомств. О чем вы говорите. Сутками там сижу. Знакомлюсь. Интересуют постарше – лет семьдесят. Раньше я мог пойти и гульнуть. С годами все это тухнет как бы. Как у любого нормального человека. Появляются другие желания. Например, просто спокойно посидеть около камина”, – признался Григорий Лепс в программе “Ты не поверишь!”. Кроме того, Лепс отметил, что у него, как и у каждого рыцаря есть дама сердца. Не отрицает, что хотел бы еще детей и вновь свяжет себя узами брака.

Напомним, что после развода с Шаплыковой Григорию Лепсу приписывали роман с Юлией Барановской. Правда, артисты отрицают, что между ними была какая-либо связь. Вообще, после расставания мужчины с супругой, его также обвиняли в алкоголизме, будто за ним приезжали врачи, которые лечили его в специальной клиники. Но и это Лепс тоже отрицал. С бывшей супругой певец сохранил теплые отношения ради детей. Не так давно он поздравил Анну с днем рождения, опубликовав ее фотографию и адресовал поздравительные слова.

Звёзды,Юлия Барановская,Григорий Лепс,
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