Глюкоза отреагировала на каминг-аут дочери

«Лида сказала, что ее не надо относить к чему-то или кому-то конкретному, что она человек мира и любви. Я помню, что мне в ее возрасте хотелось быть мальчиком: я дружила только с парнями, бегала с ними по гаражам, хулиганила. Случалось, они меня немного принижали за то, что я девчонка — тогда мне было ужасно обидно. Но я не шла и не рассказывала это маме, переживала в себе. Для подростка, я считаю, такие заявления абсолютно нормальны. Не нужно ахать и переживать, нужно поддерживать», — рассказала Глюкоза.